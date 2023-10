Opština Tuzi u procesu sertifikacije po BFC SEE standardu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Tuzi ulaze u proces sertifikacije po BFC standardu, koji se dodjeljuje opštinama, odnosno gradovima sa ambijentom po mjeri biznis zajednice, saopšteno je iz Privredne komore (PKCG).

Oni su objasnili da se radi o četvrtoj crnogorskoj opštini koja je, u posljednjih nešto više od mjesec, pristupila tom programu, kako bi suštinski unaprijedila kvalitet usluga, transparentnost, efikasnost i efektivnost komunikacije sa lokalnom poslovnom zajednicom.

Predsjednica PKCG Nina Drakić i predsjednik Opštine Tuzi Nik Đeljošaj potpisali su danas ugovor o sprovođenju postupka provjere lokalne samouprave u cilju dobijanja sertifikata o ispunjenosti standarda BFC SEE.

„Zadovoljstvo mi je što sam imala priliku da sa predsjednikom Opštine Tuzi razmotrim mogućnosti za saradnju u oblasti unapređenja uslova poslovanja, podsticanja i promocije privrede iz te lokalne samouprave“, rekla je Drakić.

Ona smatra da je odličan trenutak da se Opština Tuzi uključi u program BFC sertifikacije, jer se kroz proces koji traje godinu unapređuje interna organizacija i procedure lokalne samouprave, rad čini transparentnijim i efikasnijim, a saradnja sa privrednicima, kroz interaktivan odnos, otvara prostor za njihovo aktivno učešće u kreiranju odluka i unapređenju lokalnih uslova za poslovanje, na dobrobit cjelokupne zajednice.

Drakić je poručila da Opština Tuzi, jedna od najmlađih u Crnoj Gori, posjeduje značajan potencijal za napredak i razvoj u svim segmentima, imajući u vidu povoljan geografski položaj, kao i brojne resurse.

PKCG će, kako su najavili, biti podrška tokom cijelog procesa sertifikacije tokom kojeg će Opština Tuzi, kroz deset oblasti u kojima je razvrstano više od 60 kriterijuma, prepoznati svoje slabosti, a zatim otkloniti nedostatke i suštinski unaprijediti kvalitet usluga i komunikacije sa lokalnom poslovnom zajednicom.

Đeljošaj je saopštio da je potpisivanjem ugovora Opština Tuzi počela proces sticanja sertifikata o dobrom poslovnom ambijentu, odnosno ispunjavanja svih standarda potrebnih da jedna lokalna samouprava bude otvorena za razvoj privrede i biznisa.

„Ovo je prilika da se umrežimo sa ostalim sertifikovanim opštinama, ne samo u Crnoj Gori, već i u regionu. Opština Tuzi je sa zadovoljstvom prihvatila saradnju sa PKCG, kako bi nakon tog procesa stekla potvrdu da baštini povoljan biznis ambijent gdje se razvija privreda, a da bismo imali nove investicije i fabrike“, kazao je Đeljošaj.

On je poručio da je ta opština idealna za privlačenje investitora i jačanje biznis zone zbog geografskog položaja, a posvećena je i unapređenju infrastrukture i ambijenta za poslovanje kao osnovnih preduslova razvoja.

„Opština je spremna da uključi biznis zajednicu u sva pitanja od interesa za njeno poslovanje“, rekao je Đeljošaj.

