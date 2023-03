Oprez uoči poruka iz Fed-a

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu se u ponedjeljak trgovalo oprezno, pa su berzanski indeksi ostali gotovo nepromijenjeni, jer ulagači nijesu voljni da rizikuju uoči izvještaja američke centralne banke o situaciji u ekonomiji.

Dow Jones ojačao je 0,12 odsto na 33.431 bod, dok je S&P 500 porastao neznatno na 4.048 poena. Nasdaq indeks oslabio je blago na 11.675 bodova.

Na samom početku trgovanja cijene dionica su osjetno porasle, pri čemu je Nasdaq indeksi bio u plusu i više od jedan odsto. No, kasnije je entuzijazam splasnuo, pa su indeksi izgubili početne dobitke, prenosi Hina.

Ulagači nijesu voljni previše da rizikuju, jer svi posljednji podaci pokazuju da se inflacija u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) i dalje drži na visokim vrijednostima, što znači da će američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed), nastaviti s povećanjem kamatnih stopa.

Zbog toga su ulagači oprezni uoči izvještaja predsjednika Fed-a, Jeromea Powella, Kongresu o situaciji u ekonomiji.

S obzirom na to da je inflacija i dalje visoka, a privreda raste brže nego što se očekivalo, na tržištu su povećane procjene o Fed-ovim kamatama, pa se sada očekuje da će ih do septembra podići u rasponu od 5,5 do 5,75 odsto, dok se sada kamate kreću između 4,5 i 4,75 odsto.

„Tržište je oprezno jer će se ove sedmice pojasniti šta je s američkom privredom, s obzirom na to da će Powell komentarisati situaciju i da će krajem sedmice biti objavljen izvještaj o zapošljavanju u SAD-u u februaru. Ulagači su zabrinuti u vezi ekonomskih pokazatelja, jer ne znaju što će Fed učiniti. Jednostavno, svi putevi vode do Fed-a”, rekla je direktorica u firmi BCA Research, Irene Tunkel.

A na većini evropskih berzi cijene dionica su porasle. Doduše, londonski FTSE indeks oslabio je 0,22 odsto na 7.929 bodova, dok je frankfurtski DAX porastao 0,48 odsto na 15.653 poena, a pariski CAC 0,34 odsto na 7.373 boda.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS