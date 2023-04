Oprez uoči izvještaja o inflaciji u SAD-u

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu se u utorak trgovalo oprezno, jer ulagači ne žele previše da riskiraju uoči izvještaja o inflaciji u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), koji bi mogao znatno da utiče na smjer tržišta narednih dana.

Dow Jones je ojačao 0,29 odsto na 33.684 boda, dok je S&P 500 ostao gotovo nepromijenjen na 4.108 bodova, a Nasdaq indeks oslabio 0,43 odsto na 12.031 bod, prenosi Hrportfolio.

Na najvećoj svjetskoj berzi vlada oprez jer ulagači ne žele da riskiraju uoči izvještaja o inflaciji u SAD-u, koji će biti objavljen u četvrtak i koji bi mogao znatno da utiče na smjer tržišta.

Analitičari procjenjuju da su u martu potrošačke cijene porasle 0,2 odsto na mjesečnom nivou i 5,2 odsto na godišnjem, što bi bilo značajno usporavanje u odnosu na šest odsto u prethodnom mjesecu.

Osnovna stopa inflacije, iz koje su isključene cijene energije i hrane, mogla bi, prema procjenama, porasti 0,4 odsto na mjesečnom, a 5,6 odsto na godišnjem nivou, što bi bilo blago ubrzanje s 5,5 odsto mjesec prije.

Izvještaj će uticati na očekivanja ulagača u vezi kamatnih stopa američke centralne banke.

Sada se na tržištu novca procjenjuje da postoji 67 odsto šansi da će Fed na sjednici u maju povećati ključne kamate dodatnih 0,25 procentnih bodova, dok su još prošle sedmice te šanse iznosile manje od 50 odsto.

U drugom dijelu trgovanja berzanski indeksi su osjetnije porasli, nakon što je predsjednik ogranka Feda u Chicagu Austan Goolsbee kazao da bi centralna banka trebalo da bude oprezna kako ne bi previše agresivno povećala kamate. Ipak, kasnije su indeksi izgubili te dobitke.

Sezona objave kvartalnih poslovnih rezultata kompanija počinje krajem sedmice, a u petak će izvještaje objaviti tri velike banke – Citigroup, JPMorgan Chase i WellsFargo, što bi moglo dati jasniju sliku o situaciji u sektoru, nakon kolapsa nekoliko regionalnih banaka u martu.

Prema posljednjim procjenama analitičara, zarade kompanija iz sastava S&P 500 indeksa biće u prvom tromjesečju 5,2 odsto manje nego u istom prošlogodišnjem kvartalu, dok su na početku tromjesečja analitičari očekivali rast zarada od 1,4 odsto.

Na evropskim berzama cijene dionica su porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,57 odsto na 7.785 bodova, dok je frankfurtski DAX porastao 0,37 odsto na 15.655 bodova, a pariski CAC 0,89 odsto na 7.390 bodova.

