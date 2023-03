Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Savjet Centralne banke (CBCG) preporučio je danas oprez prilikom donošenja odluke o zaduživanju države na domaćem tržištu.

Na sjednici Savjeta CBCG, kojom je predsjedavao guverner Radoje Žugić, konstatovano je da je bankarski sektor stabilan i da ga karakterišu dobri pokazatelji poslovanja.

„U svjetlu najavljene mogućnosti emitovanja državnih obveznica na domaćem tržištu, Savjet je preporučio da se prije donošenja ovakve odluke pripemi detaljna analiza uticaja na bankarski sistem. Naime, emisija obveznica na domaćem tržištu mogla bi usloviti odliv depozita iz banaka, što bi se odrazilo na njihovu likvidnu poziciju, odnosno raspoloživost sredstava koje banke plasiraju ka stanovništvu i privredi“, ocijenili su članovi Savjeta.

Imajući u vidu potrebu očuvanja finansijske stabilnosti, pomenute rizike, kako smatraju, treba pažljivo sagledati i biti oprezan prilikom donošenja odluke o zaduživanju države na domaćem tržištu.

U cilju ispunjavanja obaveze CBCG da kvartalno određuje stopu kontracikličnog bafera za teritoriju Crne Gore, koja proističe iz Zakona o kreditnim institucijama, Savjet je donio Odluku o stopi kontracikličnog bafera kapitala za drugi kvartal ove godine.

„Na osnovu rezultata prethodno sprovedene analize relevantnih trendova u bankarskom sektoru i ukupnoj ekonomiji, Odlukom je određeno da stopa kontracikličnog bafera kapitala za drugi kvartal ove godine bude nula odsto“, precizira se u saopštenju.

U skladu sa pomenutim Zakonom, CBCG ima i obavezu da najmanje jednom godišnje sprovede postupak preispitivanja utvrđivanja „ostalih sistemski važnih kreditnih institucija“ (OSV), kao i stopa bafera koje su one dužne da održavaju.

„Kao rezultat sprovedenog postupka, donijeta su rješenja kojima je utvrđeno da su kreditne institucije, koje su do sada bile utvrđene kao OSV, i dalje zadržale ovaj status, pri čemu im se ove godine pridružila još jedna kreditna institucija, sada prvi put utvrđena kao OSV“, dodaje se u saopštenju.

U izvještaju o nadgledanju platnih sistema za prošlu godinu, koji je danas razmatran na Savjetu, konstatovano je da je platni sistem CBCG u prethodnoj godini radio neometano, te da je ostvareno 12,5 miliona transakcija, u vrijednosti od 18,3 milijarde EUR, što je 9,9 odsto više u odnosu na 2021.

Savjet je takođe usvojio izvještaj o poslovanju i sprovođenju politike CBCG za decembar prošle godine i razmatrao i druga pitanja iz svoje nadležnosti.

