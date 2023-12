Opredijeljeni da intenziviraju aktivnosti u cilju bržeg ispunjavanja obaveza

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora je spremna da intenzivira sve neophodne aktivnosti u cilju uspješnijeg i bržeg ispunjavanja obaveza koje ima kao članica Energetske zajednice (EZ) i kandidat za članstvo u Evropskoj uniji (EU), poručio je ministar energetike i rudarstva, Saša Mujović.

Kako je saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva, Mujović je učestvovao na sastanku Savjeta ministara EZ u Beču, koji je održan u okviru predsjedavanja Albanije.

Iz Ministarstva su naveli da je Savjetom predsjedavala zamjenica generalnog direktora u Generalnom direktoratu za energetiku Evropske komisije, Mechthild Wörsdörfer.

„Na sastanku su razmatrane i diskutovane teme koje su posebno značajne za ispunjavanje obaveza ugovornih strana EZ i stvaranje integrisanog panevropskog energetskog tržišta, kao što su nova pravna tekovina EU, budžet EZ za narednu i 2025. godinu, implementacija Sporazuma o formiranju EZ i mapa puta za dekarbonizaciju“, kaže se u saopštenju.

Iz Ministarstva su rekli da je na kraju sastanka izvršena primopredaja predsjedništva EZ između Albanije i buduće predsjedavajuće Bosne i Hercegovine.

Mujović se, kako su naveli, danas sastao i sa direktorom Sekretarijata EZ Arturom Lorkowskim.

Iz Ministarstva su kazali da su na sastanku razmatrana ključna pitanja koja su značajna za ispunjavanje obaveza Crne Gore iz Sporazuma o formiranju EZ.

„Na tom sastanku Mujović je predstavio planove za dalji razvoj energetskog sektora Crne Gore i našu opredijeljenost i spremnost da se intenziviraju sve neophodne aktivnosti u cilju uspješnijeg i bržeg ispunjavanja obaveza koje imamo kao članica EZ i kandidat za članstvo u EU“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je, uvažavajući ono što je čuo od Mujovića, Lorkowski iskazao razumijevanje za političku i ekonomsku situaciju u Crnoj Gori.

On je poručio da će Crna Gora u EU i EZ imati snažan oslonac i podršku.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS