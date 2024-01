Opravdan zahtjev za subvencioniranje cijene električne energije građanima Pljevalja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Zahtjev Opštinskog odbora Pokreta Evropa sad iz Pljevalja za subvencioniranje cijene električne energije građanima tog grada tokom trajanja grejne sezone, je apsolutno opravdan, saopštio je resorni ministar Saša Mujović i dodao da će se založiti da bude prihvaćen.

On je, u odgovoru na taj zahtjev, ocijenio da je on apsolutno opravdan i da će se založiti da bude prihvaćen.

“Prva instanca kojoj sam se obratio je predsjednik Odbora direktora Elektroprivrede (EPCG), Milutin Đukanović, koji je saglasan sa mojim, odnosno vašim predlogom. Ipak, konačnu odluku mora dati Odbor direktora i njih pozivam da donesu najbolju odluku, ali poštujući zakonsku obavezu da u prvom redu štite interes EPCG. Ako bi odluka o subvenciji narušila ili štetno uticala na poslovanje EPCG, onda sam protiv toga”, naveo je Mujović u saopštenju.

U slučaju da stav Odbora direktora bude negativan, problem će, kako je najavio, predložiti Spajiću i ministru finansija, Novici Vukoviću, i tražiti podršku da se dio sredstava iz budžeta preusmjeri za tu namjenu.

“Dakle, problem smatram prioritetnim i duboko sam uvjeren da ćemo naći modalitet da ga riješimo”, poručio je Mujović.

On je najavio i posebni paket mjera za poboljšanje energetske efikasnosti u Pljevljima, koji će dodatno uticati na poboljšanje ukupne socijalno-ekološke situacije u tom gradu.

“Više detalja će biti prilikom moje planirane posjete Pljevima, 12. januara”, dodao je Mujović.

On je saopštio da se raduje svakoj dobronamjernoj inicijativi, posebno onim u čijem su središtu građani i težnja ka njihovoj dobrobiti.

“Ova inicijativa je upravo takva i nemam dilemu da li na nju treba pozitivno odgovoriti”, naveo je Mujović.

Prema njegovim riječima, Pljevlja su, uz Nikšić, najznačajniji industrijski centar Crne Gore.

“Pljevlja su grad kojima Crna Gora puno duguje. I koliko god da se radujem uspješnom radu Termoelektrane Pljevlja, ili aktivnostima na eksploataciji rude uglja u Rudniku uglja, ne mogu ostati imun na alarmantnu ekološku situaciju izazvanu radom pomenutih subjekata i narušenom zdravstvenom stanju generacija Pljevljaka”, rekao je Mujović.

On je dodao da ne može i ne želi ostati imun na migracije stanovnika Pljevalja u neka druga, sunčanija mjesta, u kojima se vazduh uzima punim plućima.

“Ne mogu zanemariti ni gnjev koji građani Pljevalja imaju na zvaničnu Podgoricu i njihove tvrdnje da se od Pljevalja otima, a drugima omogućava prosperitet. Ova Vlada, ova zvanična Podgorica, neće slijediti tu praksu. Pokušaćemo da vratimo Pljevljima ono što im pripada, baš onako kako smo i obećali prilikom prve zvanične posjete premijera Milojka Spajića i mene kao ministra energetike i rudarstva”, zaključio je Mujović.

