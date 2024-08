Oporezivanje prihoda od igara na sreću bilo neopravdano izostavljeno

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Oporezivanje prihoda od igara na sreću je u prethodnom periodu bilo neopravdano izostavljeno iz sistema oporezivanja, zbog čega je Ministarstvo finansija, između ostalog, predložilo izmjene Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica.

“Cilj ovog zakonskog rješenja je jednak i pravičan sistem oporezivanja, koji će omogućiti da se na ovaj način ne samo povećaju prihodi budžeta, već i da se obezbijede sredstva za prevenciju zavisnosti, odnosno zaštitu mentalnog zdravlja populacije koje se može narušiti usljed pretjerane izloženosti igrama na sreću i učestalog kockanja, naročito kod mladih ljudi”, navodi se u saopštenju Ministarstva.

Imajući u vidu da mlade generacije danas stasavaju u ambijentu u kojem je kockanje legalno, lako dostupno, društveno prihvatljivo i sve više popularno kao jedan od načina rekreacije i provođenja slobodnog vremena, problem zavisnosti je postao sve izraženiji.

“Zavisničko kockanje je problem koji pogađa sve strosne grupe, ali posebno zabrinjava rastući tren broja mladih koji su se okrenuli ovom načinu zabave. Kockanje se danas odvija u različitim oblicima, uključujući klađenje na sportske događaje, lutrije, kazina i igre na sreću na internetu”, rekli su iz Ministarstva.

Cilj Ministarstva finansija, koje se u obavljanju dužnosti iz svog djelokruga rada, prvenstveno vodi društveno odgovornim postupanjem u interesu ukupne javnosti, jeste ne samo da se povećaju budžetski prihodi, već i da se doprinese rješavanju rastućeg društvenog problema – problema zavisnosti kod mlade populacije na kojoj svaka zajednica počiva.

U tom kontekstu, Programom rada Vlade za ovu godinu predviđena je priprema novog Zakona o igrama na sreću u skladu sa aktuelnim trendovima i najboljim stranim praksama u oblasti igara na sreću.

“Imamo nekoliko stubova koje treba obuhvatiti novim zakonskim rješenjima: zaštita maloljetnika i mladih kroz odredbe koje se tiču oglašavanja, udaljenosti objekata za klađenje od škola, društvene odgovornosti, prevencije od bolesti zavisnosti, identifikacije igrača kako kod kladionica tako i kod online klađenja, unapređenje odredbi koje se tiču sprečavanja pranja novca, povećanje budžetskih prihoda i jačanje kontrole, kako inspekcijskog nadzora tako i online nadzor u saradnji sa policijom, kada su u pitanju igre na sreću i suzbijanje rada neovlašćenih priređivača igara na sreću putem interneta”, precizirali su iz Ministarstva.

Na ovaj način Vlada, kako se dodaje, poklanja izuzetnu pažnju stvaranju preduslova za odgovorno igranje, kontroli regularnosti igara i naročito razvoju svijesti građana o socijalnom aspektu igara na sreću.

“Prihodi od igara na sreću biće raspoređivani u odgovarajućim procentima lokalnim samoupravama, finansiranju alimentacionog fonda ali i za tribine i kampanje od bolesti zavisnosti od igara na sreću”, zaključuje se u saopštenju.

