Onemogućiti menadžere državnih firmi da sebi određuju enormne otpremnine

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Država će biti na gubitku dok se ne izmijeni zakonski okvir koji će onemogućiti menadžere državnih preduzeća da sebi određuju enormne otpremnine u slučajevima odlaska iz preduzeća, ocijenila je direktorica Akcije za socijalnu pravdu (ASP), Ines Mrdović.

Ona je portalu RTCG, komentarišući odluku Inspekcije rada da je kompanija To Montenegro prekršila zakon kada je zaposlila vršioca dužnosti direktora Sašu Radovića, koji je godinu i po ranije uzeo 76 hiljada EUR otpremnine od Hotelske grupe (HG) Budvanska rivijera, kazala da ovakva praksa uzimanja otpremnina mora postati prošlost.

“Slučaj astronomskih otpremnina za v.d. direktora kompanije ToMontenegro Sašu Radovića, ali i bilo kojeg drugog partijca, koji državna preduzeća napuštaju uz ogromne i neprimjerene novčane iznose, treba u najskorijem roku da postane prošlost”, kazala je Mrdović.

Ona je rekla da je najhitnije potrebno izmijeniti zakonski okvir koji će onemogućiti menadžerima državnih preduzeća da sebi određuju enormne otpremnine u slučajevima odlaska iz preduzeća.

“Sve dok se to ne desi, na gubitku je država, jer ogromni novci završavaju u džepovima bahatih partijskih funkcionera, umjesto da se slivaju ka državnoj kasi, a našu javnost će s vremena na vrijeme zaokupljati po neki ovakav slučaj, pri čemu većina takvih primjera ostane ‘ispod tepiha’, jer se za njih nikada ni ne sazna”, kazala je Mrdović.

Prema njenim riječima, u konkretnom slučaju treba pozdraviti promptnu reakciju inspekcijskih službi, ali bi stvarna pravda bila zadovoljena tek ukoliko Radović vrati astronomsku otpremninu državnom preduzeću.

“Sve drugo je gorak ukus pravde i pobjeda partijske države i partijaca nad državom socijalne pravde, a kojem ovo društvo teži, ne valjda samo na deklarativnom nivou”,navela je Mrdović.

Inspekcija rada utvrdila je da je To Montenegro prekršio zakon kada je zaposlio v.d. direktora Sašu Radovića, koji je godinu i po ranije uzeo otpremninu od Budvanske rivijere.

Iz UIP-a je TVCG rečeno da će rješenje i prekršajni nalog biti izdati početkom naredne sedmice, a nakon toga biće poznato hoće li Radović vratiti 76 hiljada EUR otpremnine ili će raskinuti radni odnos sa nacionalnom avio-kompanijom.

