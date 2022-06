Olakšaće poslovanje preduzeća i pristup informacijama

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Portal biznis.gov.me, koji je danas pušten u rad, olakšaće poslovanje mikro, malih i srednjih preduzeća, kao i sami proces informisanja preduzetnika o vidovima podrške koje država nudi, saopštio je ministar ekonomskog razvoja i turizma, Goran Đurović.

On je, povodom puštanja portala u rad koji će preduzećima omogućiti uvid u centralizovanu bazu informacija koje su od značaja za njihovo poslovanje, kazao da je u pitanju novi digitalni alat za privredu.

„Mala i srednja preduzeća čine 99 odsto ukupnog broja preduzeća u Crnoj Gori i oni su pokretač razvoja ekonomije, zato moramo zajedničkim snagama da radimo na jačanju njihove konkurentosti i inovativnosti“, naveo je Đurović na konferenciji za novinare.

On je rekao da je jedan od prvih koraka ka tome da se skrati vrijeme dobijanja informacija od značaja za njihovo poslovanje.

„Dostupnost svih informacija na jednom mjestu će olakšati preduzećima poslovanje i pojednostaviti proces dobijanja podrške. Cilj je da imamo jednu zajedničku adresu koja će sadržati odgovore na pitanja od značaja za naše privrednike, posredstvom koje se mogu obratiti nadležnim institucijama za sve informacije, savjete i pomoć“, kazao je Đurović.

On je dodao da očekuje da portal dodatno ohrabri preduzetnike da se prijave na dostupne programe podrške, pošto skraćuje posao birokratiji i administraciji kojom su svi opterećeni.

„Ovo je jedna fantastična stvar, gdje ćete moći sa vašeg telefona ili lap topa da potražite šta je ono što je vašem preduzeću potrebno u ovom trenutku i da aplicirate i pitate sve što vas interesuje. Objedinjeni su svi podsticaji koje država i opštine nude“, naveo je Đurović.

On je kazao da planiraju da dalje razvijaju portal sa ostalim resorima, ministarstvima i jedinicama lokalne samouprave.

Uspostavljanje portala podržano je kroz IPARD projekat Unapređenje preduzetništva kroz naprednu savjetodavnu podršku i informacioni servis.

Kofinansirala ga je EU, a zajednički sprovode Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma i Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD).

Šef Kancelarije EBRD-a u Crnoj Gori, Remon Zakaria, saopštio je da portal ne bi bilo moguće realizovati bez podrške EU i sjajne saradnje sa Ministarstvom.

„Za nas je to jedna od oblasti koja se dobro uklapa u našu strategiju u narednih pet godina“, rekao je Zakaria.

On je naveo da je EBRD jako aktivna u ovom sektoru, gdje je prioritetno jačanje kompetitivnosti kroz jačanje kapaciteta privatnog sektora i poslovnog ambijenta, što se najviše odnosi na MSP sektor.

„Uz podršku EU, radimo na unapređenju tehničke podrške MSP u smislu bilo čega što im je potrebno za razvijanje njihovog biznisa. Do sada smo podržali 800 MSP u Crnoj Gori“, precizirao je Zakaria.

Ambasadorka EU u Crnoj Gori, Oana Cristina Popa, kazala je da se, kako se Crna Gora približava EU, privatni sektor suočava sa mnogim prilikama, ali i više izazova.

„Razvoj MSP sektora je ključni prioritet za održivi socio-ekonomski napredak Crne Gore. MSP imaju poteškoća da se razvijaju, a dodatni šok uzrokavan covid pandemijom pokazao je da treba da težimo diverzifikacjiji i inovativnim pristupima“, smatra Popa.

Ona je navela da, nakon pandemije, Crna Gora treba da se bavi dugoročnim ciljevima za unapređenje konkurentnosti privrede i da ima inkluzivan ekonomski razvoj.

„Pohvalila bih crnogorske partnere u realizovanju važnog koraka i uspostavljanja jedinstvene pristupne tačke. Vjerujem da će omogućavanje pristupa svim relevatnim informacijama za MSP, biti od velikog značaja za veliki broj preduzeća koje žele da unaprijede svoju konkurentnost“, zaključila je Popa.

