Okupili predstavnike istorijske trgovinske misije SAD-a

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Trgovinska misija Sjedinjenih Američkih Država (SAD), koja okuplja 22 američke kompanije iz ICT i industrije čistih tehnologija, prva je tog tipa u Crnoj Gori, a toliko predstavnika je pokazatelj crnogorskog komercijalnog potencijala, smatra američka ambasadorka Judy Rising Reinke.

„Trgovinska misija poslužiće kao korak u daljem razvoju bilateralne trgovinske i ekonomske saradnje SAD i Crne Gore, što je jedan od glavnih prioriteta Ambasade“, rekla je Rising Reinke na biznis ručku koji je organizovala Američka privredna komora (AmCham) u Crnoj Gori.

U pitanju je prva trgovinska misija tog tipa u Crnoj Gori tokom koje će gosti iz SAD-a, upoznati ključne donosioce odluka, identifikovati poslovne mogućnosti i pokrenuti razgovore sa istaknutim poslovnim partnerima u Crnoj Gori.

Predsjednica AmCham-a, Svetlana Vuksanović, kazala je da je ova trgovinska misija istorijska za Crnu Goru, prva te vrste i, nadaju se, jedna od mnogih koje će uslijediti.

„Posebno nas raduje činjenica da misija okuplja tako veliki broj kompanija iz ICT i industrije čistih tehnologija, jer je ključni strateški prioritet AmCham-a upravo digitalna transformacija crnogorske privrede i društva. Imamo veoma aktivan Komitet za digitalnu transformaciju koji je i prepoznat kao jedan od glavnih pokretača promjena u ovoj oblasti“, kazala je Vuksanović.

Ona je, kako je saopšteno iz AmCham-a, navela da ta asocijacija predstavlja vodeći glas poslovne zajednice u Crnoj Gori čija je misija zalaganje za predvidivo i transparentno poslovno okruženje, zasnovano na vladavini prava, odnosno okruženje koje je izgrađeno na poslovnim standardima na koje su kompanije iz SAD i EU navikle, a koje će ih privući da dođu i ostanu u Crnoj Gori.

Zamjenik pomoćnika ministra trgovine SAD-a za Evropu i Evroaziju, David De Falco, kazao je da je jačanje naših bilateralnih trgovinskih partnerstava sa nama bliskim demokratskim zemljama kao što je Crna Gora je prioritet, posebno kroz rad sa predstavnicima privatnog sektora u zemlji.

„Partneri poput AmCham Montenegro ključni su za povećanje bilateralne trgovine, kazao je zamjenik pomoćnika ministra trgovine SAD-a za Evropu i Evroaziju“, rekao je De Falco.

Direktor Agencije za investicije, Mladen Grgić, predočio je trenutno stanje u ICT i industriji čiste tehnologije, potencijalne oblasti i projekte za ulaganje.

U okviru sesije eksperata, u kojoj su učestvovali izvršni direktori Amplituda Nenad Novović i doMEn-a Predrag Lešić, direktor Direktorata za razvoj i investicije u Elektroprivredi (EPCG), Ivan Mrvaljević, kao i ekspert za razvoj softverskih proizvoda u Crnogorskom Telekomu i predsjednik AmCham Komiteta za digitalnu transformaciju Vuk Vukašinović, gosti su mogli čuti više od stručnjaka koji su to potencijali, ali i izazovi na putu ka digitalnoj transformaciji crnogorskog društva, te potencijalni prostori za saradnju.

Američke kompanije predstaviće zainteresovanim crnogorskim partnerima svoje servise, usluge ili proizvode sjutra u okviru B2B sastanaka koje zajedničkim snagama organizuju AmCham, Privredna Komora Crne Gore i Ambasada SAD-a.

„Jedan broj kompanija već je na tržištu Crne Gore i ima svoje lokalne distributere, odnosno svoja predstavništva, dok kompanije koje prvi put dolaze traže partnere to jest distributere sa kojima bi željeli da sarađuju i preko kojih bi realizovali prodaju svojih servisa – usluga“, navodi se u saopštenju.

U Crnoj Gori borave visoki predstavnici globalno uspješnih kompanija poput Amazon, SAS Institute, Adtran, AlPha Technologies, AerialZeus, Cisco Sistems, Inc, EXCEL Services Corporation, IBM, Motorola Solutionsl, UGTR, SELECT Power Systems i druge.

U pitanju su globalni provajderi, vodeći stručnjaci sa bogatim IT iskustvom koji pružaju vladinim i korporativnim klijentima IT infrastrukturu i tehnološka rješenja, multinacionalne tehnološke konglomeratske korporacije koje razvijaju, proizvode i prodaju mrežni hardver, softver, telekomunikacionu opremu i druge visokotehnološke usluge i proizvode, kompanije sa inovativnim rješenjima sa dodatom vrijednošću za najsloženije probleme, globalni lideri u javnoj bezbjednosti, vještačkoj inteligenciji i proizvođači obnovljivih izvora energije i skladištenja energije, sa preko 15 milijardi USD vrijednih razvojnih projekata.

