Ojačati poslovnu saradnju i trgovinu između Britanije i Crne Gore

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora i Velika Britanija su spremne da u narednom periodu još više ojačaju i unaprijede saradnju, kroz trgovinu i promociju, saopštili su potpredjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Vladimir Joković i britanska ambasadorka Karen Maddocks.

Joković je upoznao Maddocks sa sprovedenim i razvojnim aktivnostima na polju poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kao i sa planovima Ministarstva u narednom periodu, sa ciljem podizanja kvaliteta života građana Crne Gore.

Uz čestitke ministru na imenovanju, Maddocks je istakla spremnost Britanije da unaprijedi saradnju i pruži podršku Crnoj Gori na njenom evropskom putu.

Ona je ocijenila da dvije države imaju tradicionalno dobre odnose, koji se temelje na savezništvu i sadržajnoj bilateralnoj saradnji.

Joković je, kako je saopšteno iz resornog Ministarstva, predočio punu posvećenost i opredjeljenje Vlade evropskom putu, istakavši da će u narednom periodu imperativ biti uspostavljanje vladavine prava, demokratizacija društava i borba protiv korupcije i organizovanog kriminala.

Joković je posebno ukazao na značaj ekonomske diplomatije i privlačenja stranih investicija i regionalne saradnje, posebno nakon kovid pandemije i suočavanja sa krizom izazvanom ratom u Ukrajini, naglasivši da u tom kontekstu, Ujedinjeno Kraljevstvo može biti važan partner Crnoj Gori.

U pravcu posvećenosti regionalnim integracijama Joković je istakao podršku ideji pristupanja inicijativi Open Balkan, ocijenivši da Crna Gora može dati značajan doprinos stabilizaciji u regionu.

„Otvoreni Balkan za Crnu Goru je korak dalje na putu ka punopravnom članstvu u EU, u potpunosti kompatibilan sa procesom pristupanja država Zapadnog Balkana Evropskoj uniji. Crna Gora može dati dodatni doprinos daljem integrisanju i spajanju zemalja regiona. Otvoreno tržište, slobodan protok robe, ljudi i kapitala, saradnja i eliminisanje svih prepreka nam ukazuje da je interes da što prije pristupimo Otvorenom Balkanu, posebno iz ugla preduzetnišva i daljeg poboljšanja ekonomske perspektive Crne Gore“, ocijenio je Joković.

Maddocks je pozdravila entuzijazam nove Vlade i istakla uvjerenje da, uzimajući u obzir pluralizam mišljenja povodom regionalne inicijative, Crna Gora odluku o pristupanja treba donijeti samostalno, ocijenivši da je za Veliku Britaniju važno da Crna Gora bude posvećena daljem jačanju evroatlantskog jedinstva i savezništva.

Govoreći o bilateralnoj saradnji na polju poljoprivrede, Maddocks je pozdravila predlog o izvozu crnogorskog vina u Ujedinjeno Kraljevstvo.

Istaknuto je zajedničko opredeljenje za potpisivanjem bilateralnog trgovinskog sporazuma, kako bi mogli da trgujemo pod istim uslovima kao kada je Ujedinjeno Kraljevstvo bilo dio EU.

Takođe, sagovornici su razgovarali o zatečenim problemima i mogućnostima zakonskih unapređenja u oblastima šumarstva i vodoprivrede, sa posebnim fokusom na zaštitu životne sredine i održivo upravljanje resursima.

„Pred nama je da rješavamo sve probleme, nemamo čarobni štapić ali imamo čeličnu volju da se suočimo sa svim zatečenim i nastalim problemima i učinimo da poljoprivreda u Crnoj Gori dostigne zadovoljavajući nivo“, rekao je Joković.

Na sastanku je iskazana otvorenost za jačanje saradnje sa resornim ministarstvom u Velikoj Britaniji.

