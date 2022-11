Ogroman potencijal za unaprjeđenje saradnje Crne Gore i Turske

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora i Turska imaju ogroman potencijal za unapređenje saradnje u energetici, građevinarstvu, poljoprivredi, turizmu i trgovini, ocijenili su ministar finansija, Aleksandar Damjanović i turska ambasadorka, Songul Ozan.

“Budući da je zajednička namjera da se ekonomska saradnja na svim nivoima pospješi, analizirani su najvažniji projekti koji se, u saradnji Crne Gore i Turske, već realizuju, uz poseban osvrt na aktivnosti koje zahtijevaju ubrzano iznalaženje realnih izlaznih strategija”, saopšteno je iz Ministarstva finansija.

U tom kontekstu, razgovarano je o višegodišnjoj zainteresovanosti turske kompanije za Aerodrome Crne Gore, kao i o aktuelnim pregovorima kompanije Tosčelik i Elektroprivrede (EPCG) oko kupovine Željezare Nikšić.

“Analizirajući kretanje postojećeg turskog kapitala u Crnoj Gori, kroz prizmu velikog broja investitora iz te zemlje, razmatran je i slučaj Port of Adria kojom gazduje turska kompanija”, dodaje se u saopštenju.

Ozan je kazala da Turska želi da poveća prisutnost na tržištu Crne Gore, uz namjeru da će prenijeti kredibilnim tamošnjim kompanijama mogućnosti za ulaganje u našu zemlju, sa posebnim akcentom na infrastrukturne projekte iz oblasti saobraćaja.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS