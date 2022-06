Ograničeni proizvodni kapaciteti podigli cijene nafte iznad 116 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte porasle su u utorak na međunarodnim tržištima iznad 116 USD, podstaknute znacima da Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arapski Emirati ne mogu značajno povećati proizvodnju kako bi nadoknadili smanjeno snabdijevanje iz Rusije.

Na londonskom tržištu cijena barela je porasla u odnosu na prethodno zatvaranje za 1,19 USD, na 116,28 USD. Na američkom se tržištu barelom trgovalo po 96 centi višoj cijeni, od 110,53 USD, prenosi SEEbiz.

Potporu cijenama pružila su strahovanja trgovaca da bi ionako slabo snabdijevanje moglo biti dodatno smanjeno nakon što su vodeće svjetske ekonomije, okupljena u grupu G7, poručile da će dodatno ograničiti prodaju, ali i cijene ruske nafte.

Čelnici članica G7 pojasnili su u utorak da će razmotriti mogućnost zabrane transporta i osiguranja ruske nafte ako njena cijena premaši određeni limit, kako bi pojačali pritisak na Moskvu zbog ruske invazije na Ukrajinu.

U maju je ruski prihod od izvoza nafte porastao uprkos manjoj prodatoj količini, navodi se u junskom izvještaju Međunarodne agencije za energiju (IEA).

Zapadne sankcije Rusiji i njenoj proizvodnji nafte i gasa podstakle su snažan rast cijena energije na svjetskim tržištima u posljednjim mjesecima.

Ruski je izvoz smanjen, ali drugi veliki proizvođači još nijesu znatno povećali proizvodnju. Smatra se da samo Saudijska Arabija i UAE u Organizaciji zemalja-izvoznica nafte (OPEC) imaju slobodnih kapaciteta za nadoknadu izgubljene ruske nafte.

Međutim, ministar energetike UAE Suhail al-Mazrouei rekao je u ponedjeljak da su gotovo dostigli zacrtanih maksimalnih 3,168 miliona barela dnevno, prema sporazumu OPEC-a i njegovih saveznika.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je američkom kolegi Joeu Bidenu na marginama sastanka G7 da UAE proizvodi maksimalnim kapacitetom.

Saudijska Arabija mogla bi da poveća proizvodnju za samo 150 hiljada barela dnevno, znatno manje od deklariranog maksimuma od dva miliona barela dnevno, rekao je Macron Bidenu.

“Tržišta je podstakao niz vijesti o slabom snabdijevanju. Dva velika proizvođača, Saudijska Arabija i UAE, navodno su dostigla kratkoročnu granicu kapaciteta ili su joj vrlo blizu”, napisao je u bilješci Tobin Gorey iz Commonwealth Banka.

Snabdijevanje bi prema mišljenju analitičara mogli dodatno smanjiti politički nemiri u Ekvadoru i Libiji.

Libijska Nacionalna naftna korporacija objavila je u ponedjeljak da bi u iduća tri dana mogla objaviti “višu silu” u zalivu Sirta ako proizvodnja i transport nafte iz tamošnjih lučkih terminala ne budu obnovljeni.

Ti faktori naglasili su nestašicu na tržištu koja je u ovom tjednu podstaknula rast cijena, potisnuvši u drugi plan strah od recesije zbog podizanja kamata u vodećim svjetskim ekonomijama.

OPEC je objavio da je barel korpe nafte njegovih članica na početku sedmice koštao 114,88 USD, što znači da je poskupio 2,43 USD u odnosu na prethodni dan trgovanja.

