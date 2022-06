Ograničavanje cijena na dugi rok nije održivo

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Država malo može da utiče na cijene, a njihovo ograničavanje na dugi rok nije održivo i dovodi do drugih poremećaja na tržištu, kao što je nestašica, saopštila je direktorica Instituta za strateške studije i projekcije (ISSP), Jadranka Kaluđerović.

“Najsmislenijim i najefikansijim mjerama se čine one usmjerene na pomoć onima koji su najugroženiji i kojima smanjenje standarda znači odlazak u siromaštvo, jer, iako smo svi izloženi rastu cijena, to najviše pogađa one sa nižim standardom”, kazala je Pobjedi Kaluđerović, komentarišući odluku Vlade da ograniči marže trgovcima za brašno, šećer, ulje i so na ukupno 12 odsto.

Anketirani građani smatraju da dosadašnje mjere Vlade nijesu obuzdale cijene i da su njihovi efekti bili mali, pa ne očekuju ni značajna sniženja od ograničavanja marži. Najveći trgovinski lanci u Crnoj Gori nijesu komentarisali odluku Vlade o smanjenju marže.

Kaluđerović je navela da je ovo pokušaj da se nešto učini u ekonomskoj situaciji koja postaje sve nepovoljnija za standard građana, posebno onih sa niskim primjanima.

“Najbolja situacija je kada se cijene određuju na tržištu na osnovu ponude i tražnje”, rekla je Kaluđerović.

Ona je podsjetila da su od pojave pandemije koronavirusa do danas vlade intervenisale i dovele do tržišne neravnoteže.

“U slučaju Crne Gore te su mjere bile praćene i dodatnim odlukama koje su se odnosile na povećanje minimalne zarade i neka druga socijalna davanja. Cijene svih tih odluka danas plaćamo kroz povećanje cijena. I kada jednom Vlada počne da se miješa u tržišne tokove, teško će da prestane sa takvom praksom, posebno u kriznim situacijama kada svi očekuju nešto od onih koji donose odluke”, saopštila je Kaluđerović.

Ona je dodala da na cijenu proizvoda utiče proizvođač proizvodnom cijenom, trgovac maržom i država visinom poreza.

“Ranijom odlukom o smanjenju poreza na dodatu vrijednost (PDV) država je pokušala da utiče na dio cijene robe koji ona definiše, a ovom o ograničenju marži na dio koji definišu trgovci. Ipak, svi ti pokušaji samo djelimično mogu uticati na cijene proizvoda, jer su one prije svega određene nabavnom cijenom i ukoliko ona i dalje bude rasla, povećavaće se i ukupna cijena proizvoda, bez obzira na ograničanje poreza i marže”, objasnila je Kaluđerović.

Ona je navela da su vladine analize prošle godine pokazale da je raspon marži na osnovne prehrambene proizvode veliki.

“Na primjer, za jaja je od tri do 43 odsto. Moguće je da su do sada marže smanjene, ali ostaje pitanje na kojem su nivou i kako bi njihovo smanjenje uticalo na poslovanje, a tu objašnjenje mogu samo da daju upravo te kompanije”, kazala je Kaluđerović odgovarajući na pitanje da li bi trgovačke kompanije mogle da izdrže ograničenje marži i na ostale prehrambene i druge artikle, a ne samo za brašno, ulje, so i šećer.

To je prijedlog koji su Vladi ove sedmice uputile Socijaldemokrate.

Kaluđerović smatra da takve odluke treba donositi kroz temeljan dogovor sa udruženjima poslodavaca i velikim trgovinskim lancima i voditi računa da se dođe do najoptimalnijih rješenja.

“Neke ranije greške koje su pravile vlade u okruženju takođe mogu biti od koristi. Iz tih primjera vidimo da nije neophodno ograničavati marže, na primjer, na sve jogurte ili sva mlijeka, već na određenu osnovnu kategoriju. Ipak, kod takve razrade zakonskih rješenja treba voditi računa o troškovima njihove primjene. Ukoliko su troškovi primjene neke odluke veći od koristi koja se očekuje, onda ne postoje osnovni ekonomski razlozi za njenu implementaciju”, saopštila je Kaluđerović.

Ona je podsjetila da su ranije mjere Vlade, koje se tiču smanjenja PDV-a na neke osnovne životne namirnice i akciza na gorivo, ublažile, ali ne i zaustavile rast cijena goriva i drugih namirnica.

“Kod tih zakonskih rješenja djelimično je problem bio u kontroli njegove primjene, pa zbog toga sada treba voditi računa da se nova zakonska rješenja isprate odgovarajućim pravnim aktima i procedurama koje će omogućiti njihovu efikasnu primjenu u praksi i u krajnjem kontrolu njihovog sprovođenja”, rekla je Kaluđerović.

Izmjenama Zakona o PDV-u, koje su usvojene i stupile na snagu početkom maja, ukinut je porez na brašno i suncokretovo ulje, a za so je smanjen na sedam odsto. Takođe, sredinom juna ukinut je PDV na hljeb.

Početkom maja usvojene su i stupile na snagu izmjene i dopune Zakona o akcizama kojima je dozvoljeno Vladi da smanji akcize na gorivo do 50 odsto u roku od tri mjeseca.

