Oduzeli licence kompaniji Uniprom energy

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti (REGAGEN) oduzela je kompaniji Uniprom Energy u stečaju više licenci za obavljanje energetske djelatnosti, rješavajući u postupku pokrenutom po službenoj dužnosti.

Regulator je na sjednici Odbora u petak donio odluku o oduzimanju licenci toj kompaniji za snabdijevanje krajnjih kupaca tečnim prirodnim gasom, upravljanje postrojenjem za tečni prirodni gas, kao i za njegovo skladištenje i transport.

Odbor REGAGEN-a je kompaniji Jugopetrol, rješavajući po njenom zahtjevu, izmjenio licencu za obavljanje djelatnosti skladištenja tečnog naftnog gasa.

Usvojen je i zahtjev podgoričke komanije Jet Trans za izmjenu licence za obavljanje djelatnosti transporta tečnog naftnog gasa transportnim sredstvima.

