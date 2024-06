Odustaju od dodjele koncesije za pružanje lučkih usluga u luci Bar

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je danas na sjednici usvojila Informaciju o odustajanju od dodjele koncesije za pružanje lučkih usluga u luci Bar.

U saopštenju se navodi da su to lučke usluge – pilotski servis, privez/odvez brodova, remorkaža, tegljenje odnosno potiskivanje plovnih objekata u akvatorijumu luke Bar, dostava vode na brodove sidrišta luke Bar, prevoz lučkih vlasti na plovnim objektima u akvatorijumu luke Bar, prevoz shipchandler-a do brodova u luci.

Dodaje se da je Vlada donijela zaključak kojim odustaje od dodjele koncesije za pružanje tih lučkih usluga, imajući u vidu da, shodno presudi Upravnog suda od 13. februara prošle godine kojom je poništena Odluka Vlade o dodjeli koncesije, nije na pravnoj snazi Ugovor o koncesiji zaključen između Vlade, kao koncedenta i DOO „Jadro pilot and tug services“ Bar kao koncesionara od 8. jula 2020. godine.

Iz Vlade su kazali da nije na snazi ni Ugovor o koncesiji zaključen između Vlade i Konzorcijuma „LA PLUMA BAR PILOT & TUGBOAT SERVICE MONTENEGRO“ kao koncesionara od 20. juka 2020. godine“.

Vlada je danas na sjednici donijela i Odluku o alokaciji sredstava prikupljenih sprovođenjem aukcije za dodjelu emisionih kredita za prošlu godinu, a na javni poziv Komisije za sprovođenje javne aukcije za dodjelu tih kredita prijavila se Elektroprivreda (EPCG).

Navodi se da se EPCG prijavila kao pravno lice koje upravlja stacionarnim postrojenjem koje obavlja aktivnosti odnosno djelatnosti koje emituju gasove sa efektom staklene bašte i ponudila kupovinu 535.309,68 tona CO2 po cijeni od 24 EUR po toni, odnosno ukupno 12.847.432 EUR.

„Komisija je donijela odluku o prodaji emisionih kredita jedinom ponuđaču po cijeni iz ponude“, kaže se u saopštenju.

Iz Vlade su kazali da je, na osnovu predloga Komisije, pripremljen Predlog odluke o alokaciji sredstava prikupljenih sprovođenjem aukcije za dodjelu emisionih kredita za prošlu. godinu.

„Nakon obračuna i plaćanja poreza na dobit u iznosu od 15 odsto, ukupan iznos sredstava namijenjenih za realizaciju projekata je 10.920.317 EUR“, rekli su iz Vlade.

Kako su kazali, od tog iznosa, 5,5 miliona EUR će se koristiti za podsticanje izgradnje obnovljivih izvora energije, 4,27 miliona za zaštitu i unapređenje životne sredine i 1,15 miliona za podsticanje inovacija u skladu sa Strategijom pametne specijalizacije Crne Gore.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS