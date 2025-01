Odugovlačenjem sa usvajanjem budžeta ugrožene investicije i bezbjednost u Kolašinu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Neusvajanjem ili odugovlačenjem sa usvajanjem državnog budžeta, Kolašin ostaje bez investicija koje je trebalo da pruže zamajac u stvaranju najperspektivnijeg turističkog i sportskog centra u Crnoj Gori i regionu, kazao je potpredsjednik opštine Kolašin, Vasilije Ivanović.

On je rekao da su, zbog toga što Demokratska partija socijalista (DPS) blokira parlament, ugrožene investicije, a time i bezbjednost građana Kolašina.

“Projekti poput izgradnje gondole, uređenja sportske zone, rekonstrukcija “Uskog grla” na ulazu u Kolašin iz pravca Vladoša, adaptacije puta od Savrdaka do Bjelasice, kao i mnogi drugi, dovedeni su u pitanje zbog ponašanja opozicije na sjednici parlamenta Crne Gore, na kojoj će se o tome odlučivati”, kazao je Ivanović.

On je naglasio da su budžetom izdvojena i planirana sredstva za adaptacije i rekonstrukcije saobraćajnica i infrastrukture koje su decenijama neodržavane i koje, kako je naveo, nijesu bile razmatrane kao prioriteti za održavanje.

“Postavlja se pitanje da li će neko iz DPS-a i oni koji opstruiraju rad parlamenta biti spremni da snose odgovornost za nezgode i ugrožavanje ljudskih života koje će se dešavati na infrastrukturi koju nam je ostavio upravo taj DPS”, naveo je Ivanović.

Kako je dodao, najispravniji opis situacije jeste da ta partija brani svoje nasljeđe i pokušava da spriječi Crnu Goru da krene naprijed.

“Ne sumnjam da će predsjednik Skupštine Crne Gore, Andrija Mandić, imati mudrosti da iskoristi mogućnosti koje mu poslovnik omogućava, kako bi se sjednica nesmetano održala, budžet izglasao i kako bi se spriječilo da frakcije starog režima budu kočnica razvoju Crne Gore”, poručio je Ivanović.

Prema njegovim riječima, to je samo još jedan od posljednjih pokušaja da Crna Gora ostane zarobljena u vremenu koje je obilježilo taj režim.

