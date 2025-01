ODT odbacio krivičnu prijavu Uprave za šume protiv Bemaxa

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Osnovno državno tužilaštvo u Bijelom Polju je odbacilo kao neosnovanu krivičnu prijavu Uprave za gazdovanje šumama i lovištima, podnijetu protiv Bemaxa i njenog izvršnog direktora Miladina Mijajlovića zbog navodnog uzurpiranja državnog zemljišta, saopšteno je iz te kompanije.

Tužilaštvo je rješenjem od 24. decembra prošle godine utvrdilo da ne postoje elementi krivičnog djela iz člana 254 stav 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, niti osnova za dalje postupanje.

“Iz obrazloženja rješenja Tužilaštva se jasno vidi da je Bemax zakonito postupao”, naveli su iz te kompanije.

Tužilaštvo je, kako se dodaje, utvrdilo da je sporni šumski put unutar granica eksploatacionog polja Bioča, gdje Bemax posjeduje uredno koncesiono pravo, te da “nije bilo protivpravnog zauzimanja zemljišta niti radnji koje bi se mogle podvesti pod elemente krivičnog djela”.

“Povodom korišćenja zemljišta i probijanja puta u dužini od oko 400 metara – istaknuto je da su sve aktivnosti kompanije Bemax bile u skladu sa rješenjem Ministarstva ekonomije i redefinisanim eksploatacionim poljem, uz saglasnost nadležnih institucija. Pored toga, konstatovano je da se aktivnosti odvijaju na osnovu zaključenog ugovora sa Upravom za šume”, navodi se u saopštenju.

Bemax je priložio rješenje o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju tehničko-građevinskog kamena Bioča, zaključeno sa Ministarstvom ekonomije 12. oktobra 2020. godine, rješenje Ministarstva ekonomije o redefinisanju granica eksploatacionog polja, kao i ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa Upravom za šume, kojom se regulišu aktivnosti u predmetnoj oblasti.

Iz Bemaxa je saopšteno da je Tužilaštvo zaključilo da ne postoji osnov za gonjenje po službenoj dužnosti jer radnje opisane u krivičnoj prijavi ne predstavljaju krivično djelo, a radnje Bemaxa su bile pravno utemeljene i usklađene sa važećim propisima.

Kompanija Bemax, kako se dodaje, ostaje posvećena zakonitom poslovanju i zahvaljuje nadležnim institucijama i Tužilaštvu na profesionalnom radu.

“Podsjećamo javnost da smo od samog početka odgovorno postupali i dostavili nesporne dokaze o zakonitosti svih aktivnosti. Ovim povodom pozivamo sve strane na uzdržavanje od neosnovanih optužbi koje mogu narušiti naš ugled i povjerenje u naše poslovanje”, zaključuje se u saopštenju.

