Odobrili retroaktivna knjižna odobrenja od 2,9 miliona EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Odbor direktora Elektroprivrede (EPCG) odobrio je krajem prošle godine Crnogorskom elektrodistributivnom sistemu (CEDIS) retroaktivna knjižna odobrenja vrijedna 2,9 miliona EUR, čime je prošlogodišnji gubitak te kompanije umanjen sa 13 na deset miliona, saznaje Pobjeda.

Knjižna odobrenja napravljena su jer je CEDIS ostvario 2,9 miliona EUR gubitka zbog odluke EPCG da u maju, junu i julu prošle godine odobri 40 odsto popusta na računima za struju nezaposlenima sa evidencije Zavoda za zapošljavanje i penzionerima čija su primanja niža od 222 EUR.

Takvih građana je u maju prošle godine bilo 30 hiljada, a odluku da odobri popust EPCG je tada objašnjavala željom da podijeli teret krize sa građanima.

CEDIS, ali ni EPCG, nijesu obavijestili javnost da su izvršili knjižna odobrenja kojima su sakrili tri miliona EUR gubitka distributera električne energije.

“Da je taj gubitak prikazan u finansijskim izvještajima CEDIS-a, prošlogodišnji minus kompanije bi bio 13, a ne deset miliona EUR. Zbog toga su putem knjižnih odobrenja u decembru, u dogovoru sa EPCG, a ne upoznajući o tome javnost, poništili iz knjiga ta tri miliona EUR gubitka i prebacili ih na EPCG”, kazao je izvor Pobjede blizak vrhu EPCG.

U CEDIS-u je Pobjedi potvrđeno da su sproveli ova knjiženja. Oni su u odgovoru dostavljenom tom listu naveli da je Odbor direktora 24. maja prošle godine donio odluku o utvrđivanju popusta na pripadajući dio računa, koji se odnosi na korišćenje distributivnog kapaciteta, a na osnovu donijetih odluka borda EPCG.

“Na osnovu donijete odluke izdata su mjesečna odobrenja EPCG u visini utvrđenog popusta. Odbor direktora EPCG je 30. decembra prošle godine donio odluku broj 10-00-61915, kojom se stavljaju van snage tačka pet odluke 10-00-19662 od 18. maja 2021. godine i tačka sedam odluke 10-00-19663 od 18. maja prošle godine, u skladu sa kojima je CEDIS sproveo adekvatna knjiženja”, naveli su iz kompanije.

CEDIS je krajem marta ove godine na isti način pokušao da pokrije deset miliona EUR prošlogodišnjeg minusa, ali je nakon pritiska javnosti Odbor direktora EPCG odlučio da odluku o knjižnim odobrenjima donese skupština akcionara.

Predlog EPCG da umanjenjem prošlogodišnjih faktura pokrije gubitak CEDIS-a prihvaćen je tada na elektronskoj sjednici bivše vlade, koja je tu informaciju sakrila od javnosti. Protiv toga bilo je Ministarstvo kapitalnih investicija u kojem su tvrdili da se time šteti akcionarima EPCG, među kojima je država.

Iz CEDIS-a je više puta saopšteno da je gubitak koji su ostvarili posljedica rasta cijena struje, dok je predsjednik Odbora RAE Branislav Prelević Pobjedi nedavno kazao da je loš poslovni rezultat plod odluka menadžmenta te državne kompanije.

