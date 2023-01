Odobren dodatni popust za građane Pljevalja

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Odbor direktora Elektroprivrede (EPCG) odlučio je da se kupcima iz kategorije „domaćinstva“ na teritoriji opštine Pljevlja za januar odobri dodatni popust na aktivnu energiju od 30 odsto.

Iz EPCG su objasnili da to znači da će građani Pljevalja, uz ranije odobrene popuste, januarski račun plaćati s ukupnim popustom od 50 odsto.

„Ta mjera je motivisana činjenicom da je pljevaljska opština, po osnovu zagađenja vazduha, trenutno u alarmantnoj situaciji, a da EPCG, kao odgovorna kompanija, koja značajan procenat proizvodnje ostvaruje u Pljevljima, na taj način želi da pruži doprinos smanjenju emisije štetnih gasova“, navedeno je u saopštenju.

EPCG je pozvala kupce iz Pljevalja, koji koriste ugalj kao izvor toplotne energije, da pređu na druge izvore, kako bi zajedničkim snagama doprinijeli poboljšanju situacije u toj opštini.

„Vjerujemo da je popust od 50 odsto za januarski račun snažan stimulans za tako nešto. EPCG radi“, poručili su iz elektroenergetske kompanije.

