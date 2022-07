Odluka ostaje, niže akcize značajne za pad cijene goriva

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Umanjenje akcize na gorivo za 50 odsto značajno doprinosi padu cijena od utorka, a neće biti izmjene odluke ni ukoliko bude više pojeftinjenja do septembra, saopšteno je agenciji Mina-business u Ministarstvu finansija.

Iz resora na čijem čelu je Aleksandar Damjanović su kazali da je, bez obzira što se smanjenje akcize odražava na prihode države, najvažnije da građani i privreda imaju što više koristi od ove mjere.

Država je od maja umanjila akcizu na promet bezolovnog benzina i gasnih ulja da bi ublažila skok cijena usljed poremećaja na tržištu zbog rata u Ukrajini.

Zbog odluke, budžet Crne Gore je ostvario preko sedam miliona EUR prihoda manje od planiranih u maju i junu. Uključujući dosadašnji period u julu, državnoj kasi je manje oko deset miliona EUR.

“Smanjenjem akcize se doprinosi budžetima građana i privrede, što je posebno važno za MF u ovom kriznom periodu. Crna Gora je predvodnik država u regionu po najnižnoj cijeni goriva”, naveli su iz resora finansija.

Odluka o umanjenju iznosa akcize za promet bezolovnog benzina i gasnih ulja za 40 odsto primjenjuje se od 10. maja, a od 7. juna je dodatno smanjena, na ukupno 50 odsto. To će važiti do 30. avgusta i, zavisno od dešavanja na tržištu, iz Ministarstva finansija su kazali da će dalje odgovorno reagovati.

