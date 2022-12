Odlučni da sprovedu model objedinjavanja Luke Bar i Port of Adria

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo finansija i Vlada su odlučni da kreiraju i sprovedu model objedinjavanja Luke Bar i Port of Adria u vlasništvo države na optimalan način, saopštio je resorni ministar Aleksandar Damjanović.

On se sastao sa izvršnim direktorom Port of Adria, Sedatom Karom i članicom upravnog odbora Port of Adria, Draganom Radević sa kojima je razgovarao o trenutnom statusu i aktuelnom poslovanju ove kompanije.

Damjanovć je kazao da resor kojim rukovodi, kao i Vlada u cjelini prate problematiku u konkretnom slučaju i da su odlučni da kreiraju i sprovedu model objedinjavanja Luke Bar i Port of Adria u vlasništvo države, na način koji bi bio optimalan i za državu i za sadašnjeg većinskog vlasnika Port of Adria.

U tom smislu, sagovornici su ocijenili da bi spajanje Luke Bar i Port of Adria rezultiralo većom efikasnošću poslovanja u jedinstvenom lučkom području.

Takođe je i formalno iskazana zainteresovanost države za preuzimanjem vlasništva u Port of Adria.

Današnji preliminarni razgovori bili su prilika da menadžment ove kompanije detaljnije upozna Damjanovića sa svim izazovima sa kojima su se susreli u dosadašnjem poslovanju, kako u pogledu dugih i komplikovanih administrativnih procedura, zatečenog stanja prilikom preuzimanja upravljanja koje je, između ostalog, podrazumijevalo neadekvatnu opremljenost, starosnu strukturu zaposlenih, te kompleksne radne odnose koji su rezultirali sudskim sporovima.

Damjanović je upoznat i sa, kako to navode, iz Port of Adria problemom kršenja prava ekskluzivnosti koje je Port of Adria dato ugovorom o koncesiji, te nelojalnom konkurencijom zbog činjenice da određene kompanije obavljaju lučke aktivnosti bez koncesionih prava, pritom ne plaćaju koncesionu naknadu i van su bilo kakve kontrole nadležnih institucija.

Port of Adria (nekadašnji Kontejnerski terminal i generalni tereti) u većinskom je vlasništvu kompanije Global Ports Holding od 2014. godine, koja posluje u 14 zemalja i upravlja sa 27 luka.

Dogovoreno je da današnji, inicijalni razgovor, bude nastavljen u proširenom formatu koji bi podrazumijevao prisustvo predsjednika Vlade, kao i predsjednika odbora direktora Port of Adria.

