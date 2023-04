Odloženo očište za Meljine kompleks

Herceg Novi, (MINA-BUSINESS) – Ročište na kojem je trebalo da se odlučuje o predlogu plana reorganizacije Meljine kompleksa u stečaju, koji je gazdovao bolnicom Meljine, odloženo je kako bi se predlagač plana Atlas kap izjasnio na primjedbe zaštitnika imovinsko-pravnih interesa i hercegnovske Opštine.

Atlas kap je planom predvidio prihode na račun zakupa bolnice Meljine, za koji je bivši stečajni upravnik Meljine kompleksa Saša Zejak dogovorio kiriju od deset hiljada EUR, koje nijesu isplaćene, piše Pobjeda.

Problematizuju taj iznos imajući u vidu tržišnu vrijednost, zbog čega tužbom potražuju i gotovo stoodstotno očekuju da će naplatiti najkasnije za dvije i po godine višemilionsku izgubljenu dobit, na osnovu čega planiraju da namire povjerioce.

Ukazujući da se plan jedino oslanja na neutvrđene zakupnine, zaštitnica Bojana Ćirović je u podnesku navela da je to obmanjivanje povjerilaca i zloupotreba reorganizacije. Ona smatra da bi usvajanje plana bilo nezakonito, jer ne garantuje nikakvu izvjesnost namirenja potraživanja.

To bi, kako je ocijenila, jedino omogućilo Meljine kompleksu bolju poziciju u postupku koji država vodi zbog raskida ugovora o privatizaciji bolnice.

“Smisao plana reorganizacije je da se pokuša ozdraviti privredno društvo, dok u konkretnom postoji fikcija kojom se pokušava prikriti pravi cilj predlagača, a to je da se izbjegne bankrotstvo”, navela je Ćirović.

U podnesku navodi da je Atlas kap zanemario postupak oko raskida ugovora i povraćaja kompletne imovine, te da sud treba da odluči o njihovim tvrdnjama da je država kriva što investicije nijesu realizovane.

Ona je kazala i da je zanemaren i krivični postupak te da im je zabranjeno raspolaganje imovinom, koja uključuje i imovinu bolnice, pa je, kako ocjenjuje, teško govoriti o nastavku poslovanja Meljine kompleksa kada neće moći da izdaje imovinu predviđenu planom.

“Očigledni su nedostaci u planu, jer ne sadrži tačan postupak izmirenja potraživanja ni vremensku dinamiku plaćanja, pa kod vezivanja realizacije plana za odložni uslov eventualnog presuđenja u korist stečajnog dužnika, bilo je neophodno da predlagač jasno navede rok izmirenja nakon što nastupi uslov od kog zavisi, a u okviru roka sprovođenja plana”, tvrdi Ćirović.

Ona je dodala da nijesu ni navedeni izvori isplate 99 miliona EUR osporenih potraživanja ako bi eventualno bila usvojena.

Iz Opštine Herceg Novi, čija je potraživanja takođe osporio Atlas kap, ukazuju da Meljine kompleks godinama ne obavlja djelatnost, iako planom predviđa oporavak kroz ,,upravljanje imovinom“, što, kako tvrde, nije njihova djelatnost, te da je upravljanje imovinom rezultiralo stečajem.

“Plan se bazira na prebacivanju odgovornosti stečajnog dužnika za njegovo neposlovanje na treća lica i na isključivu odgovornost trećih lica za sve što nije radio po zakonu”, rekli su iz Opštine.

Oni su kazali da je imovina višestruko veća od potraživanja, jer je neprimjereno da Atlas kap potpuno apstrahuje sva potraživanja koja su osporena, bilo sa osnovom ili ne. Problematizuju i što se iz plana ne mogu utvrditi sredstva ni postupak za izmirenje, kao ni dinamika plaćanja predviđena da se Opština kao razlučni i povjerilac trećeg reda namiri.

Naredno ročište zakazano je za mjesec.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS