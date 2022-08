Odložena aukcija za prodaju paketa akcija Centrojadrana

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Montenegroberza je u četvrtak donijela Odluku o odlaganju aukcije za prodaju paketa akcija metodom 1:1 barske kompanije Centrojadran, na osnovu zahtjeva Hipotekarne banke, dok se za to ne stvore zakonski uslovi.

Bila je planirana prodaja paketa od oko 77 hiljada akcija Centrojadrana u vlasništvu barske firme Fadis metodom 1:1, koja znači prodaju cjelokupnog broja akcija jednom kupcu, po početnoj cijeni od 4,07 EUR.

„Razlog za odlaganje aukcije je činjenica da je izvršni dužnik, čije su akcije predmet prodaje, pokrenuo pred Privrednim sudom zahtjev za izuzeće javnog izvršitelja Veselina Šćepanovića iz Bara“, navodi se u obavještenju Montenegroberze.

Aukcija za prodaju paketa akcija metodom 1:1 emitenta Centrojadran Bar, koja je bila zakazana za ponedjeljak, stoga neće biti održana, već se odlaže dok se za to ne stvore zakonski uslovi.

