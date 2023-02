Odlične bilateralne odnose dodatno unaprijediti u oblasti konkurencije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora i Italija imaju prostora da unaprijede bilateralnu saradnju u oblasti konkurencije, ocijenjeno je na sastanku predsjednika Savjeta Agencije za zaštitu konkurencije, Dragana Damjanovića i italijanske ambasadorke u Podgorici, Andreine Marsele.

Sastanak je bio posvećen mapiranju izazova u oblasti konkurencije gdje bi italijanske kolege mogle pružiti podršku Agenciji na planu ispunjenja ključnih izazova definisanih završnim mjerilima u poglavlju 8 – Konkurencija.

“Dogovoreno je intenziviranje aktivnosti na planu unaprijeđenja saradnje u oblasti konkurencije, kroz uspostavljanje kontakata između relevantnih nacionalnih tijela Italije i Crne Gore”, navodi se u saopštenju AZK-a.

Damjanović je kazao da je zadovoljan prilikom da u otvorenom razgovoru upozna italijansku ambasadorku sa trenutnim stanjem u oblasti konkurencije i u pregovaračkom poglavlju 8 – Konkurencija.

Damjanović je rekao da Agencija, kao koordinator aktivnosti, sprovodi reformske procese u oblastima konkurencije i državne pomoći sa ciljem dostizanja EU standarda u ovoj oblasti i privremenog zatvaranja pregovaračkog poglavlja 8 u razumnom roku, cijeneći izazovni moment u pregovorima Crne Gore sa EU.

“Posebna važnost reformskih napora ogleda se u promjeni društvene svijestu o procesima dodjele državne pomoći kompanijama u državnom vlasništvu”, naveo je Damjanović.

On je dodao da administrativni kapaciteti predstavljaju garant održivosti crnogorskog sistema u predmetnoj oblasti i da italijansko iskustvo može biti od izuzetnog značaja za jačanje potencijala Agencije.

Marsela je saopštila da Italija u potpunosti podržava reformske napore Crne Gore na putu ka punopravnom članstvu u EU.

Ona je kazala da ključnu podršku italijanski partneri pružaju u poglavljima 23 i 24 koja predstavljaju najveći izazov za punopravno članstvo Crne Gore u EU.

Marsela je navela da je spremna da pruži podršku na planu uspostavljanja bliže saradnje između italijanskog nacionalnog tijela za konkurenciju i Agencije.

Sastanku, održanom u četvrtak, prisustvovali su i zamjenica italijanske ambasadorke Silvija Stafa i službenik zadužen sa međunarodnu saradnju u Agenciji Luka Dedić.

