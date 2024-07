Odgovoran odnos lokalne uprave i infrastrukturni projekti garant ubrzanog razvoja Andrijevice

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Odgovoran odnos lokalne uprave i infrastrukturni projekti garant su ubrzanog razvoja Andrijevice, saopštio je premijer Milojko Spajić.

On je čestitao stanovnicima Andrijevice Dan Opštine, navodeći da građani očekuju odgovoran, domaćinski odnos administracije na svim nivoima i efikasan opštinski servis.

„Nastavkom gradnje auto-puta, čvršćim infrastrukturnim uvezivanjem, kao i zahvaljujući evropskom integrativnom procesu, vjerujemo da Andrijevicu očekuje ubrzani ekonomski progres. Bolja dostupnost i valorizacija sveukupnog privrednog potencijala Opštine, intenzivnija i postojanija saobraćajna komunikacija naših regija sa širim okruženjem, zaustaviće rastući trend iseljavanja stanovnika“, naveo je Spajić u čestitki.

Spajić je, kako je saopšteno iz njegovog Kabineta, naveo da su izuzetne istorijske ličnosti vasojevićkog kraja obogatile naše društvo.

„Siguran sam da je ljudski potencijal i dalje jedan od najvitalnijih stubova budućeg razvoja Opštine i cijele sjeverne regije“, dodao je Spajić.

Spajić je rekao i da je uvjeren da će zaokruživanje započetih sistemskih reformskih procesa i kapitalnih infrastrukturnih projekata rezultirati izbalansiranim i održivim razvojem, kao i uravnoteženim životnim standardom u cijeloj državi.

„U ime bogatije, pravednije i izvjesnije budućnosti Andrijevice i Crne Gore, još jednom, čestitam vam veliki opštinski praznik“, zaključuje se u čestitki.

