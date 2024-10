Odabrano 20 inovativnih ideja koje će se boriti za učešće na BoostMeUp programu

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Na ovogodišnjem BoostMeUp Bootcampu odabrano je 20 inovativnih start up ideja.

Tokom prethodnih mjesec na poziv za predakceleracijski program BoostMeUp se prijavilo 54 tima sa svojim idejama, ali samo je dio njih odabran za učešće na Bootcamp-u, koji predstavlja važan dio programa.

Na Bootcampu će se odabrani timovi boriti nastavak svog puta ka uspjehu i ulazak u program predakceleracije. Bootcamp će se biti održan od 14. do 18. oktobra u Inovaciono preduzetničkom centru Tehnopolis, a njegov cilj je da učesnicima pruži ključne vještine, znanja i resurse potrebne za dalji razvoj njihovih startap projekata.

Tokom petodnevnog intenzivnog treninga, timovi će imati priliku da, kroz rad sa mentorima i ekspertski vođene sesije, razvijaju svoje poslovne modele i uče kako da ih pozicioniraju na tržištu. Takođe će se upoznati sa crnogorskim start up ekosistemom, predstaviti svoje ideje kroz kratke pitch-eve i učestvovati na radionicama koje će pokriti teme poput design thinking-a, agilnih metodologija, validacije ideja i izrade poslovnih planova.

Petog dana Bootcamp-a posebna pažnja biće posvećena pripremi za Demo dan, kada će timovi svoje projekte predstaviti pred stručnim žirijem a na kom će biti odabrane ideje koje nastavljaju razvoj kroz petomjesečni program, odnosno finansijsku i nefinansijsku podršku i priliku da sa svojom idejom izađu na svjetsko tržište.

Ovaj sveobuhvatni pristup pripremi start up timova ne samo da pruža tehničku i mentorsku podršku, već i gradi kapacitete za dalji razvoj crnogorskih startapa i jača inovacionu zajednicu kroz interakciju i saradnju među timovima.

Za više informacija o programu i događajima, posjetite www.boostmeup.me ili nas kontaktirajte putem emaila: [email protected].

Nosilac programa je Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis, koji program realizuje u saradnji sa ključnim partnerima iz poslovnog i inovacionog sektora – Naučno-tehnološkim parkom Crne Gore, Univerzitetom Crne Gore, ICT hub-om Beograd, Kompanijom One, Elektroprivredom Crne Gore i Fondom za zaštitu životne sredine – Eko Fondom. Program je podržan od strane Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija i Vlade Crne Gore.

Svečano otvaranje Bootcampa biće održano u ponedjeljak u 12 sati, a na kojem će se obratiti predstavnici IPC Tehnopolis, partnerskih institucija ali i resornog ministarstva.

