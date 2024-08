Od utorka gorivo jeftinije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Euro-dizel bi od utorka naredne sedmice trebalo da pojeftini dva centa, a benzini tri centa, najavio je Draško Striković iz Udruženja naftnih kompanija Crne Gore.

On je u Jutarnjem programu TVCG kazao da je na globalnom tržištu primjetno snižavanje cijena nafte i “hlađenje” potražnje i posljednih mjesec do mjesec i po imamo, kako je naveo, blago snižavanje cijena na berzama.

Zbog toga najavljuje i smanjenje cijena u Crnoj Gori od narednog obračuna – 27. avgusta, prenosi portal RTCG.

“Euro-dizel bi trebalo da pojeftini dva centa, a benzini tri centa. Tako da će građani moći da imaju bar malu uštedu”, kazao je Striković.

On je objasnio da će od utorka cijena euro-dizela biti 1,35, a tu istu cijenu smo imali i oktobra 2018.

“Tako da cijene nafte mogu da imaju doprinos padu inflacije”, poručio je Striković.

Striković je kazao i da je potrebno nastaviti sa istraživanjima nafte i gasa u Crnoj Gori.

“Treba ulagati u takva istraživanja i tražiti najbolja rješenja”, ocijenio je Striković.

