Od sjutra skuplji benzin

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Benzina će od ponoći poskupiti po dva centa, dok će cijena eurodizela ostati nepromijenjena, saopšteno je iz Ministarstva rudarstva, nafte i gasa.

Eurosuper 95 i 98 poskupiće po dva centa i koštaće 1,52 EUR, odnosno 1,56 EUR.

Cijena eurodizela ostaće nepromijenjena na 1,43 EUR.

Lož ulje će pojeftiniti tri centa na 1,36 EUR.

Posljednje promjene cijena bile su 28. januara, kada su sve vrste goriva poskupile tri do četiri centa.

Saglasno odredbama Uredbe o načinu i visini elemenata na osnovu kojih se formiraju maksimalne cijene naftnih derivata, naredni obračun će se obaviti 24. februara, a eventualno izmijenjene cijene naftnih derivata važiće od 25. februara.

Iz Ministarstva su saopštili da danas počinje proces ostvarivanja uslova za formiranje strateških rezervi naftnih derivata, kroz prikupljanje naknade na maloprodajnu cijenu naftnih derivata.

“Formiranje obaveznih naftnih rezervi ključno je za osiguranje energetske stabilnosti Crne Gore i zaštitu od potencijalnih kriza na globalnom tržištu. Ova mjera omogućava zemlji da ublaži posljedice naglih poremećaja u snabdijevanju, bilo da su uzrokovani geopolitičkim krizama, prirodnim katastrofama ili tržišnim nestabilnostima”, rekli su iz Ministarstva.

Pored toga, kako su objasnili, uspostavljanje rezervi usklađeno je sa praksama Evropske unije (EU), gdje zemlje članice imaju obavezu održavanja strateških zaliha nafte, kako bi osigurale stabilnost tržišta.

“Iako formiranje strateških rezervi podrazumijeva finansijsko ulaganje, važno je istaći da je ovo ulaganje dugoročno isplativo, jer omogućava državi brzu reakciju u kriznim situacijama i štiti ekonomske interese građana. Odluka o formiranju strateških rezervi goriva predstavlja odgovoran pristup Vlade u cilju jačanja energetske sigurnosti Crne Gore”, poručili su iz Ministarstva.

Iz Ministarstva su napomenuli da će naknadu prikupljati uvoznici naftnih derivata i da ista predstavlja mehanizam zakonom predviđen za finansiranje rezervi, zajedno sa direktnom budžetskom podrškom Evropske komisije (EK) za prevazilaženje energetske krize kojom je 7,5 miliona predviđeno takođe za ovu namjenu.

“Takođe, napominjemo da je izbor izvođača radova za rekonstrukciju skladišta u toku”, zaključili su iz Ministarstva.

