Od ekonomskog državljanstva 860 zlatnih pasoša

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorski pasoš, od početka primjene programa ekonomskog državljanstva, po tom osonovu dobilo je ukupno 860 osoba, navodi se u informaciji koju je usvojila Vlada Crne Gore.

U Informaciji o stanju Posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore do kraja prošle godine navodi se i da je po tom osnovu ukupno predao je 1,11 hiljada zahtjeva za sticanje crnogorskog državljanstva, piše Portal RTCG.

Vlada je u novembru 2018. godine donijela odluku o kriterijumima, načinu i postupku izbora osoba koje mogu steći crnogorsko državljanstvo prijemom radi realizacije Posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore. Taj program je okončan 31. decembrom 2022, zbog sugestija EU.

“Do 30. decembra prošle godine, za ukupno 15 zahtjeva Agencija je shodno proceduri propisanoj odlukom, izvjestila predsjednika Vlade da su ispunjeni propisani kriterijumi, te se predmetni zahtjevi trenutno nalaze u proceduri odlučivanja. Ministarstvo unutrašnjih poslova je za 860 zahtjeva donijelo rješenje o prijemu u crnogorsko državljanstvo i uručeni su im pasoši, dok se nad tri zahtjeva trenutno sprovodi kontrola prenosa sredstava od nezavisnog revizora”, navodi se u informaciji.

U istom periodu odbijeno je 238 zahtjeva usljed negativnog mišljenja agenta za ocjenu međunarodne podobnosti, kao i neispunjenosti kriterijuma propisanih odlukom.

Odlukom je bilo definisano da bi kroz ovaj program moglo da bude uručeno najviše dvije hiljade zlatnih pasoša.

Za zlatni pasoš aplikanti su bili dužni da investiraju u određene projekte, kao i da uplate novac na posebne račune.

“Prema evidenciji Agencije za investicije, a na osnovu izvještaja nezavisnog revizora sačinjenih u skladu sa procedurom, ukupan iznos sredstava uplaćen investitorima u svrhu ulaganja u projekte sa Liste razvojnih projekata u oblasti turizma od početka realizacije Programa do 30. decembra prošle godine iznosi 247,6 miliona EUR. Na escrow računima aplikanata nalazi se 6,16 miliona EUR, što su sredstva koja su deponovali aplikanti čije su aplikacije u fazi razmatranja ”, navodi se u informaciji.

Pred toga u svrhu ulaganja u poljoprivredu i prerađivačku industriju shodno dostavljenim revizorskim izvještajima, investitoru je od početka realizacije Programa do kraja prošle godine uplaćen iznos od 500 hiljada EUR, što ujedno podrazumijeva cjelokupan iznos sredstava koji je bio deponovan na escrow računima aplikanata.

“Iznos koji je uplaćen u svrhu administrativnih taksi prema podacima sa Centralnog računa državnog trezora, ukupan iznos uplaćenih sredstava u svrhu administrativnih taksi od početka realizacije Programa iznosi 43,58 miliona EUR”, navodi se u dokumentu.

Iznos koji je uplaćen Fondu za inovacije Crne Gore i koji se nalazi na escrow računima u svrhu razvoja inovacione politike Crne Gore iznosi 30,7 miliona EUR, dok je na escrow računima u tu svrhu, za navedeni period, evidentiran iznos položenih sredstava od 1,2 miliona. To su sredstva koja su deponovali aplikanti čije su aplikacije u fazi razmatranja kod nadležnih.

“Takođe, prema evidenciji Fonda za inovacije, ukupan iznos sredstava uplaćen Fondu od početka realizacije Programa iznosi 30,8 miliona EUR”, podaci su iz informacije koju je Vlada objavila.

