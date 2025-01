Od danas isplata dividende akcionarim PLC Morača

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Poslovno logistički centar (PLC) Morača obavijestio je dioničare da će, na osnovu odluke Skupštine akcionara, danas početi isplata dividende akcionarima.

“Pravo na isplatu dividende imaju akcionari kompanije koji su bili upisani na listu vlasnika hartija od vrijednosti kod Centralnog klirinškog depozitarnog društva 28. juna prošle godine, odnosno dan donošenja odluke Skupštine akcionara”, navodi se u saopštenju objavljenom na sajtu Montenegoberze.

Ukupan iznos bruto dividende koji se isplaćuje je 400 hiljada EUR, odnosno bruto 21,09 centi po akciji.

“Prilikom isplate, iznos bruto dividende se umanjuje za pripadajući iznos poreza na dobit preduzeća, odnosno poreza na dohodak i prireza na porez za pojedince, u skladu s važećim propisima, kao i za iznos zavisnih troškova (transakcioni troškovi i slično)”, navodi se u saopštenju.

Akcionarima s urednim ličnim podacima na spisku akcionara, koji imaju račun u Crnogorskoj komercijalnoj banci, isplata će se izvršiti prenosom neto dividende na račun u toj banci.

“Ostalim akcionarima će se isplata dividende obaviti na njihove bankovne račune, nakon dostavljanja zahtjeva akcionara za isplatu dividende i kompletne zahtijevane dokumentacije i informacije: identifikacionog dokumenta s naznačenim matičnim brojem akcionara, dokazom o broju računa u banci i informacija o adresi prebivališta, kontakt telefonu i email adresi”, precizira se u saopštenju.

Zahtjevi se dostavljaju na adresu sjedišta društva u Ul. 8. marta 55 u Podgorici, od ponedjeljka do petka, u periodu od deset 14 sati, počev od danas, lično ili preko punomoćnika, na osnovu ovjerenog punomoćja, koje mora da sadrži sva ovlašćenja iz zahtjeva.

“Zahtjevi se mogu dostavljati i poštom na naznačenu adresu, u kom slučaju potpis na zahtjevu mora biti ovjeren u skladu sa zakonom, uz dostavljanje gore navedene dokumentacije”, dodaje se u saopštenju.

Obavještenje i zahtjev za isplatu dividende s instrukcijama će biti objavljeni na sajtu www.plcmoraca.me.

Akcionari svoje pravo na isplatu dividende mogu ostvariti u roku od šest mjeseci od dana početka isplate.

Za informacije o isplati dividende, preduzeća se upućuju na email adresu [email protected], tel. +382 20 662 319.

