Od 1. januara minimalna penzija 270 EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Skupština je danas usvojila dopune Zakona o penzijsko-invalidskom osigiranju (PIO), koje su inicirale Socijaldemokrate (SD), i prema kojima će minimalna penzija od 1. januara iznositi 270 EUR.

Ta partija je predlagala da povećanje minimalne penzije do tog iznosa bude već od 1. septembra.

Međutim, Ministarstvo finansija je odlučilo da se do traženog iznosa dođe kroz dva povećanja, pa će prvo biti u septembru, a drugo do Nove godine.

Poslanik SD-a, Boris Mugoša, napisao je na Twitteru da je jednoglasno usvojena njihova zakonska inicijativa o povećanju iznosa najniže penzije od 1. septembra, kao i zaključak Skupštine da Vlada predloži dinamiku daljeg povećanja penzija.

“Hvala koleginicama i kolegama na podršci i dogovoru oko izglasanih rješenja”, napisao je Mugoša.

