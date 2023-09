Očekuju dobru postsezonu

Budva, (MINA-BUSINESS) – U Hotelskoj grupi (HG) Budvanska rivijera u postsezonskom periodu, prema obimu bukiranih aranžmana, očekuju pozitivne rezultate poslovanja.

„Nakon svjetske zdravstvene krize i funkcionisanja turističke privrede u otežanim okolnostima globalne nestabilnosti, ova godina je za HG Budvansku rivijeru veliki povratak na turističku scenu destinacije“, naveli su iz kompanije.

Nakon perioda visoke sezone, u kojem je HG Budvanska rivijera zabilježila gotovo 185 hiljada noćenja – posmatrano za mjesece jul i avgust i ukupno 330,58 hiljada noćenja za osam mjeseci rada, ostvareno je povećanje fizičkog obima prometa 35 odsto u odnosu na prošlogodišnju sezonu.

„Početak septembra je označio i lagani ulazak u postsezonski period, od kojeg se, prema obimu bukiranih aranžmana, očekuju takođe pozitivni rezultati poslovanja“, rekli su iz kompanije.

Sa najavljenih 70 hiljada noćenja za septembar kroz niz MICE aranžmana, u konačnom bi podaci trebalo da budu sa procentom povećanja fizičkih pokazatelja 54 odsto u odnosu na uporedni prošlogodišnji period.

„Ovo je još jedna potvrda prepoznatog brenda HG Budvanske rivijere, koja će u postsezonskom periodu biti domaćin brojnih grupnih aranžmana i manifestacija međunarodnog karaktera“, dodaje se u saopštenju.

Turistička tržišta koja su u evidenciji dolazaka za septembar su raznolika i odnose se na emitivne zone Francuske, Mađarske, Turske, Srbije, Slovenije, Velike Britanije, Rumunije, Izraela, Egipta, Poljske, Austrije, Njemačke.

Iz HG Budvanske rivijere su istakli i podatak da je tokom svih prethodnih mjeseci pojedinačno zabilježeno povećanje fizičkog obima prometa u odnosu na pokazatelje iz prošlogodišnje sezone.

„Tendencija potenciranja postsezonskog perioda i aktivne promocije ponude, kao i tradicionalno prepoznat hotelski proizvod grupacije, između ostalog za rezultat ima najavljene realizacije turističkih aranžmana za oktobar i to u obimu od preko 15 hiljada noćenja. Dok za novembar, za sada, imamo najavljene dolaske iz Izraela, sa boravkom do 25. novembra“, zaključili su iz kompanije.

