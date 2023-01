Očekuju da zaposleni u Željezari dobiju ugovor o radu u najkraćem roku

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Unija slobodnih sindikata (USSCG) očekuje da proces kupovine Željezare u najkraćem roku bude zaokružen tako da 229 zaposlenih, koji su se izborili za očuvanje fabrike, dobiju ugovore o radu, počnu da rade i ostvare pravo na zaradu.

Iz Izvršnog odbora USSCG su rekli da dijele očekivanje radnika Željezare da će njihov radni angažman podrazumijevati dostojanstven rad i sigurnost, odnosno ugovore o radu na neodređeno vrijeme.

“Svako drugačije postupanje bilo bi krajnje neprihvatljivo, nepravedno i nedobronamjerno. Za one koji su prethodnih mjeseci izgarali na očuvanju fabrike, svojih radnih mjesta i egzistencije svojih porodica mora da bude mjesta u novoj kompaniji, pa USSCG nema ni udaljenu sumnju da tako neće biti”, navodi se u saopštenju.

Takvo očekivanje, kako se dodaje, potvrđuju i izjave i navodi predstavnika Vlade i Elektroprivrede (EPCG) iz prethodnog perioda koji su, upravo sa radnicima, proslavili preuzimanje Željezare i pobjedu zajedničke vizije da ponovnim pokretanjem proizvodnje, posebno one zasnovane na obnovljivim izvorima energije, daju značajan doprinos prijekopotrebnom unapređenju crnogorske privredne aktivnosti i očuvanju radnih mjesta, odnosno zaposlenosti.

“Zahvaljujući naporima radnika koji su danonoćno branili svoje pravo na rad, svoju i egzistenciju svojih porodica i sudbinu fabrike, Željezara Nikšić se “vratila kući””, rekli su iz USSCG.

Pohvalna je, kako su kazali, spremnost Vlade i Elektroprivrede da preuzmu rizik jednog takvog poduhvata i da zajedno sa zaposlenima povrate raniji sjaj fabrike koja je oduvijek bila simbol, ne samo Nikšića, već cijele Crne Gore.

“Poslije 66 godina od početka rada, odnosno pokretanja proizvodnje, Željezara je zahvaljujući onima koji su je gradili i u njoj radili opet u državnom vlasništvu sa vizijom onih koji su je preuzeli da, kao takva, bude zamajac novim investicijama, proizvodnji i stvaranju nove vrijednosti”, navodi se u saopštenju.

USSCG će zajedno sa radnicima Željezare pratiti dalji razvoj situacije i podržavati sve opravdane sindikalne aktivnosti usmjerene na obezbjeđivanje uslova za ostvarivanje prava zaposlenih na dostojanstven rad.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS