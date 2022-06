Očekuju da do septembra nađu investitora za Željezaru

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada će nastaviti da preduzima aktivne mjere kako bi se našlo zadovoljavajuće rješenje za radnike Željezare Tosčelik, saopštio je ministar ekonomskog razvoja i turizma, Goran Đurović i dodao da se nada da će se do septembra naći novi investitor.

Đurović je u Skupštini, odgovarajući na pitanje poslanika Radničke partije Maksima Vučinića, kazao da Vlada ulaže maksimalne napore, u okviru svojih nadležnosti, da pomogne pregovore kako bi se pronašlo rješenje situacije u korist i vlasnika i radnika.

“Imajući u vidu da je nekoliko uspješnih kompanija iz regiona pokazalo interesovanje za preuzimanje bivše Željezare, nadamo se da će se do septembra naći novi investitor koji bi preuzeo fabriku. Time bi se riješila sudbina, ne samo 229 radnika, već bi se kreirao prostor za otvaranje novih radnih mjesta”, rekao je Đurović.

On je dodao da su u redovnoj komunikaciji i da traže model za neko rješenje.

„U toku su pregovori i sa zainteresovanim investitorom, Miodragom Davidovićem. Ima još par investitora koji pokazuju određeni vid interesovanja, ali u svakom slučaju ne možemo sada da kažemo nešto konkretno, jer su to ipak pregovori između dva privatna subjekta“, objasnio je Đurović.

On je naveo da se nada da, ipak, postoji interesovanje ljudi koji imaju potencijal i mogućnost da pokrenu proizvodnju ili da je prošire i inoviraju.

„Stoga ne gubimo nadu. Imamo još vremena i prostora da pregovaramo i nadam se da ćemo u narednom periodu doći do adekvatnog rješenja“, poručio je Đurović.

Vučinića je zanimalo šta Ministarstvo, odnosno Vlada planira da uradi ako menadžment Tosčelika ostane dosljedan u namjeri da prekine proizvodnju, promijeni namjenu fabrike i otpušti 229 radnika.

Đurović je podsjetio da je turska kompanija Tosčelik, usljed nepovoijne situacije na tržištu čelika i loših poslovnih rezultata u prethodnom periodu, krajem aprila prošle godine zaustavila proizvodnju u pogonima bivše Željezare, pri čemu su radnici, njih 262, poslati na plaćeni odmor uz isplatu 90 odsto zarade.

On je podsjetio da je sa predstavnicima menadžmenta iz Nikšića i iz matične kompanije, Tosyali holding grupe, kao i sa Davidovićem, održano više sastanaka.

“Tokom tih razgovora, turska kompanija je jasno saopštila da se od prodaje fabrike nije odustalo, te da su, ukoliko postoje zainteresovani investitori, spremni da uđu u otvorene pregovore”, zaključio je Đurović.

