Očekuje se intenziviranje saradnje delegacije EU i Crne Gore

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Evropska delegacija izuzetno je važan partner Crnoj Gori, a očekuje se da saradnja bude intenzivirana, imajući u vidu realizaciju Plana rasta koji je Evropska komisija (EK) kreirala i čija implementacija se planira u narednoj godini.

To je ocijenjeno je na sastanku ministra energetike i rudarstva Saše Mujovića i ambasadorke Evropske unije (EU) Oane Kristine Pope.

Kako je saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva, na sastanku je razgovarano o nedavno održanom sastanku na visokom nivou u Briselu, koji je i organizovan na temu agende reformi i Plana rasta za zemlje Zapadnog Balkana, koji je ocijenjen kao jako uspješan.

„Imajući u vidu značaj procesa „zelene tranzicije“ i podrške koju EK u tom smislu pruža zemljama regiona, izuzetno je važno da predstavnici Evropske delegacije u Crnoj Gori blisko sarađuju sa institucijama države“, kaže se u saopštenju.

Na sastanku je istaknuto da je neophodna snažnija međuresorna saradnja, a da će podrška delegacije biti kontinuirana i stručno i ekspertski.

Mujović je, kako je saopšteno, informisao Popu o aktivnostima koje se sprovode u Ministarstvu, a prije svega je govorio o nastavku realizacije projekta podmorskog kabla između Italije i Crne Gore, nastavku projekta izgradnje Transbalkanskog koridora, kao i o aktivnostima na izradi Zakona o obnovljivim izvorima energije.

On je obavijestio Popu o inicijativi koju će novoformirani resor pokrenuti, a odnosi se na modernizaciju voznog parka u državnim organima, institucijama i javnim ustanovama.

„Naime, inicijativa će se odnositi na obavezu državnih organa da prilikom nabavke novih službenih vozila, u okviru realnih mogućnosti uvrste i električna vozila, kako bi se na taj način uspostavljala nova praksa sa ciljem postepenog uticaja na smanjenje emisije izduvnih gasova“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su Mujović i Popa, kada je riječ o paketu podrške koji je EK opredijelila za Crnu Goru, razgovarali o narednim koracima i o saradnji Ministarstva energetike sa Eko fondom, jednim od najvažnijih partnera u čitavom procesu.

„Današnji susret bio je prilika da ministar informiše ambasadorku i o planovima države kada je u pitanju željezara Nikšić, javni poziv koji će uskoro biti objavljen, kao i o intencijama države da se pokrene proizvodnja „zelenog“ čelika“, rekli su iz Ministarstva.

Kako su naveli, zajednički zaključak bio je da predstoji jako dinamičan period u saradnji EU delegacije i Ministarstva energetike i rudarstva, uz konstataciju da je međuresorna saradnja krucijalna i da će se tim procesima posvetiti posebna pažnja.

