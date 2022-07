Obrazuju Koordinaciono tijelo za praćenje zaliha proizvoda od posebnog značaja

Podgorica, (MINA) – Vlada je donijela Odluku o obrazovanju Koordinacionog tijela za praćenje stanja zaliha proizvoda od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi.

Kako je saopšteno iz Vlade, to Koordinaciono tijelo obrazuje se radi praćenja stanja zaliha proizvoda od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi -pšenica, brašno, kukuruz, ulje, šećer, so, naftni derivati, ljekovi i medicinska sredstva, negazirana flaširana voda, kao i poremećaja na tržištu tih proizvoda i predlaganja Vladi mjera koje su predviđene Planom interventnih nabavki za ovu godinu.

Vlada je usvojila Predlog za davanje saglasnosti za kreditno zaduženje Opštine Danilovgrad kod Erste banke, u iznosu od 500 hiljada EUR.

“Zaduženje je planirano za nastavak projekta rekonstrukcije lokalnog puta Danilovgrad – Podgorica (preko Martinića)”, kaže se u saopštenju nakon današnje sjednice Vlade.

Dodaje se da je navedeni projekat sastavni dio Strateškog plana razvoja Opštine Danilovgrad za period od 2019 do 2023. godine.

“Put koji povezuje seoska područja sa teritorija Spuža, Martinića i okolnih sela sa centrom Danilovgrada i Glavnim gradom ima veliki značaj posebno za razvoj poljoprivrede. Takođe, put vodi ka velikim svetilištima koja se nalaze na teritoriji Opštine Danilovgrad i od velikog je značaja za razvoj vjerskog turizma”, rekli su iz Vlade.

Navodi se da je van snage stavljen zaključak Vlade, od 17. februara sa sjednice od 10. februara.

Na sjednici je, kako se navodi, konstatovano da u ovom trenutku nije prepoznata ekonomska opravdanost modela finansiranja NATO Inovacionog fonda, a da se može razmatrati opcija pristupanja Fondu u budućnosti usljed pozitivnih pomaka u domaćem IT ekosistemu.

“Zaključkom Vlade koji je stavljen van snage je bilo predviđeno da se iz tekuće budžetske rezerve obezbijedi 3,2 miliona EUR za implementaciju kontribucije Crne Gore u Fond”, kaže se u saopštenju.

Usvojen je i Izvještaj o sprovođenju Programa razvoja kulturnog turizma Crne Gore (2019- 2021) za 2020. i prošlu godinu i donijet prelazni Akcioni plan za ovu godinu za realizaciju Programa razvoja kulturnog turizma.

U izvještajnom periodu uspješno je realizovano sedam aktivnosti, sedam je djelimično realizovano od kojih je jedna aktivnost iz prethodnog izvještajnog perioda, dok tri aktivnosti nijesu realizovane, što predstavlja 41 odsto uspješno realizovanih aktivnosti.

Navodi se da Izvještaj sadrži uvodni rezime, informacije o napretku u postizanju operativnih ciljeva, tabelu za izvještavanje po aktivnostima, preporuke i Prelazni Akcioni plana za ovu godinu.

“Aktivnosti definisane Akcionim planom su strukturirane kroz operativne ciljeve Programa: obogaćivanje destinacijskog lanca turističkih proizvoda vrijednostima kulturne baštine, podizanje tržišne prepoznatljivosti kao destinacije kulturnog turizma i unapređenje destinacijskog upravljanja i menadžmenta”, kaže se u saopštenju.

Vlada je usvojila Izvještaj o sprovođenju Programa razvoja ruralnog turizma Crne Gore za (2019-2021) za 2020. i 2021. godinu i donijela prelazni Akcioni plan za 2022. godine za realizaciju Programa razvoja ruralnog turizma.

Cilj programa je, kako se dodaje, kontinuirani razvoj diverzifikovane i autentične ruralne turističke ponude koja će stvoriti osnov za poboljšanje životnog standarda stanovništva u ruralnom području i zaustaviti njegovu depopulaciju.

“U prethodne dvije godine snažna podrška razvoju ruralnog turizma pružena je i kroz obezbjeđenje finansijskih sredstava od ministarstava nadležnih za poslove turizma i poljoprivrede, koja su bila usmjerena ne samo ka povećanju broja seoskih domaćinstava, već i ka unapređenju kvaliteta proizvoda, tj. diverzifikaciju i specijalizaciju ponude koja je jedna od bitnih komponenti neophodna za dalji razvoj ovog oblika turizma”, navodi se u saopštenju.

U Izvještaju se dodaje da ukupan broj aktivnosti iz Akcionog plana za 2020. i prošlu godinu koji su razvrstani u tri operativna cilja iznosi 71, od čega je realizovano 40 ili 56,3 odsto, nerealizovano 24 aktivnosti ili 33,8 odsto, dok je djelimično realizovano sedam aktivnosti odnosno 9,8 odsto.

