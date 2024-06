Obostrana posvećenost unapređenju ekonomskih odnosa Crne Gore i Turske

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Investiciono-razvojni fond Crne Gore (IRF) i Ambasada Turske posvećeni su unapređenju ekonomskih odnosa dvije države, saopštili su njihovi predstavnici.

Izvršni direktor IRF-a, Nikola Tripković, sastao se danas sa ambasadorom Turske u Crnoj Gori, Barišom Kalkavanom.

Na sastanku je istaknuta podrška IRF-a realizaciji kvalitetnih i održivih projekata u Crnoj Gori.

Tripković je podsjetio na razvojni put institucije i naglasio posvećenost ostvarivanju strateških ciljeva koji su usklađeni sa prioritetima državnog razvoja, sa akcentom na transformaciju IRF-a u crnogorsku razvojnu banku.

Tripković je predstavio Kalkavanu značaj investicione podrške IRF-a strateškim projektima, kao i projektima koji unaprjeđuju konkurentnost mikro, malog i srednjeg biznisa i doprinose očuvanju postojećih i otvaranju novih radnih mjesta.

“Razgovarano je o inicijativama i projektima podrške Ambasade Turske u Crnoj Gori, uključujući saradnju u oblastima infrastrukture, zdravstva, obrazovanja i razvoja Crne Gore kao regionalnog centra za poslovanje”, navodi se u saopštenju IRF-a.

Kalkavan je izrazio zadovoljstvo današnjim sastankom, ističući da su odnosi njegove zemlje sa Crnom Gorom izvanredni.

Takođe, predstavio je aktivnosti Privredne komore Turske u Crnoj Gori – TurkCham Montenegro, koja pruža platformu za povezivanje turskih kompanija koje posluju u Crnoj Gori, kao i za crnogorske kompanije koje sarađuju sa Turskom, ističući da kao takva predstavlja servis za unapređenje privredne saradnje dvije zemlje.

Na sastanku je zaključeno da podaci o spoljnotrgovinskoj robnoj razmjeni Crne Gore sa Turskom u prošloj godini, koja je iznosila preko 204 miliona EUR, predstavljaju značajan ekonomski faktor.

Prema zvaničnim podacima, najviše stranih kompanija u Crnoj Gori je u vlasništvu turskih državljana, tačnije 3,77 hiljada turskih firmi.

