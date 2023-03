Objavljena Bijela lista poreskih obveznika

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Uprava prihoda i carina (UPC) objavila je ažuriranu Bijelu listu koja sadrži spisak 534 poreska obveznika kod kojih je registrovan najveći stepen redovnosti u izmirivanju obaveza i poštovanja poreskih propisa.

Bijela lista, sa presjekom stanja na 31. decembar prošle godine, dostupna je na linku https://www.gov.me/clanak/bijela-lista-poreskih-obveznika-2

Iz UPC su objasnili da je selekcija obveznika izvršena u skladu sa definisanom internom procedurom za utvrđivanje Bijele liste.

“Određivanje kriterijuma za Bijelu listu poreskih obveznika uslovljeno je izmjenom zakonskih propisa”, navodi se u saopštenju.

Kriterijumi za izradu Bijele liste su, između ostalih, predate poreske prijave u skladu sa zakonom i izmirene sve dospjele poreske obaveze za kvartal za koji se objavljuje Bijela lista.

“UPC svojim transparentnim i partnerskim pristupom i odnosom, uz strogo poštovanje zakonskih propisa, a kroz pružanje podsticaja i jačanje shvatanja o značaju urednog izmirivanja poreskih obaveza, nastoji da sa poreskim obveznicima trasira zajednički put kojem je krajnji cilj briga o državnom budžetu na opštu dobrobit”, zaključuje se u saopštenju.

