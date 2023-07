Objavljen šesti poziv za start up-ove u okviru programa Star Venture

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Evropska banka za obnovu i razvoja (EBRD) objavila je šesti poziv za Star Venture program, koji se realizuje uz donatorsku podršku EU Fonda za razvoj preduzeća i inovacija Zapadnog Balkana (WB EDIF) i Vlade Luksemburga.

Krajnji rok za podnošenje aplikacija je 1. septembar.

Kako se navodi na sajtu Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma, cilj programa je identifikacija start up-a sa visokim potencijalom i mobilizacija stručnosti iz cijelog svijeta kako bi se ove mlade kompanije brzo razvile.

Program pruža tehničku ekspertizu, mentorsku podršku, lokalne savete i stručnost u strategijskom razvoju poslovanja. Podrazumijeva i savjetodavnu i mentorsku podršku, sa ciljem da se osnaže i dalje unaprijede procesi i vještine unutar start up-a, koji će omogućiti brzi rast i razvoj.

“To uključuje proces internacionalizacije poslovanja, direktnu i konkretnu podršku razvoju poslovanja, mogućnosti umrežavanja sa svjetski poznatim ekspertskim i investicionim krugovima, kao i pristup radionicama za dijagnostiku poslovanja koje vodi Cambridge IfM Engage”, navodi se u saopštenju.

Cilj je da se podrže start up-ovi sa velikim potencijalom, koji su inovativni i orijentisani na rast i koji pokazuju potencijal za brz rast i privlačenje finansiranja.

Start up-ovi treba da ispunjavaju sljedeće kriterijume – dokazana inovativna tehnološka rješenja ili inovativan biznis model, velika tržišna prilika, jaka konkurentska prednost i značajno povećanje prihoda u periodu od tri godine poslovanja.

Više infomacija o samom programu može se pronaći na linku https://www.ebrd.com/starventure/overview, uključujući i prijavni formular, kao i smjernice za apliciranje.

U cilju što bolje pripreme prijave, održavaće se informativne sesije Open Door, tokom kojih će biti omogućeno da start up-ovi mogu postaviti pitanja u vezi sa prijavnim formularom i procedurom.

Sesije će se održavati svakog utorka od 11 sati putem zoom linka https://us06web.zoom.us/j/81305846349

