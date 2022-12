Obezbijeđeno dodatnih šest miliona EUR za nove dionice autoputa

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo kapitalnih investicija (MKI) saopštilo je da je obezbijeđeno dodatnih šest miliona EUR za nastavak realizacije projekta autoputa Bar-Boljare.

Iz tog Vladinog resora su objasnili da je novac obezbijeđen nakon višemjesečne intezivne komunikacije sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj, Delegacijom Evropske unije u Crnoj Gori i Evropskom komisijom, i pažljivo pripremane projektne aplikacije.

“Obezbijedili smo dodatnih šest miliona EUR za dionicu puta Mateševo – Andrijevica, Smokovac – Farmaci, za nastavak realizacije projekta auto-puta Bar – Boljare, kao simbol podrške evropskoj perspektivi Crne Gore”, naveli su iz MKI na Tviteru /Twitter/.

