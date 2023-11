Obavljena vanredna revizija indeksa MONEX

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Montenegroberza je obavila vanrednu reviziju berzanskog indeksa MONEX, zbog isključenja akcija Prve banke sa Prime tržišta i uključenja na MTP ME Sustainable.

Nakon izvršene revizije, u sastav indeksa MONEX uvrštene su dvije nove kompanije i to Centar za odmor, rekreaciju i liječenje Igalo i Industriaimport-industrijaimpex Podgorica.

Iz indeksne korpe su isključene su akcije Prve banke, Lutrije Crne Gore, Centrojadrana Bar i Društva za menadžment poslove i upravljanje nekretninama MIG.

Vanredna revizija indeksa MONEX, kako je objašnjeno iz Montenegroberze, vrši se na osnovu podataka o trgovanju u 12-mjesečnom periodu, koji prethodi reviziji.

Izbor emitenata, čije će akcije ući u sastav indeksa, vrši se na osnovu rangiranja po koeficijentu likvidnosti, a uzima se u obzir free float tržišna kapitalizacija.

Indeks MONEX je opšti indeks Montenegroberze. MONEX je pokazatelj stanja i kretanja cijena akcija na regulisanom tržištu, odnosno na berzanskom i slobodnom tržištu Montenegroberze.

Indeks MONEX se računa od marta 2003. godine.

