O Crnoj Gori u britanskom magazinu National Geographic Traveller

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Članak o Crnoj Gori na deset strana, sa impresivnim fotografijama slikovitih pejzaža crnogorske obale i planina, objavljen je u magazinu National Geographic Traveller, kao rezultat studijskih posjeta njegove novinarke i fotografa, u organizaciji Nacionalne turističke organizacije (NTO).

“Riječ je o jednom od najuticajnijih britanskih magazina specijalizovanom za putovanja, na čijoj se naslovnici našla i Crna Gora. Afirmativni članak pod nazivom “ALL AROUND THE MOUNTAIN“ potpisuje britanska urednica Sara Barel, koja je boravila u Crnoj Gori u maju tekuće godine, dok su fotografije rezultat studijske posjete fotografa Džordana Benksa”, navodi se u saopštenju.

Barel je, opisujući Crnu Goru, kazala da je nazvana po ogromnom masivu koji se uzdiže strmo nad Jadranom, ali da je u stvari mjesto guste zelene šume, kristalno plavih jezera i bijelih vrhova. Putovanje kroz balkanski biser otkriva bogatstvo priča i znamenitosti upakovanih u jednu državu.

Naročito je impresioniralo Skadarsko jezero koje naziva “prostranstvo tirkizne boje”, te je slikovito opisala krstarenje kroz lokvanje sa bijelim cvjetovima koji su raštrkani po cijelom jezeru.

“Put od Skadarskog jezera do glavnog grada Podgorice okružen je vinogradima koji se prostiru na 2,3 hiljade hektara, što ovu malu zemlju čini ponosnim vlasnikom najvećeg pojedinačnog vinograda na kontinentu. Crna Gora posjeduje neke od najvećih raznolikosti jedinstvenog i autohtonog vinskog grožđa na Balkanu, a nekoliko crnogorskih sorti grožđa nema nigdje drugdje u svijetu“, navodi se u članku.

Barel detaljno opisuje Durmitorski prsten, Biogradsku goru, selo Njeguši, Stari Bar, Sveti Stefan, Lušticu, Bokokotorski zaliv i druga mjesta koja je obišla tokom četvorodnevne posjete.

“Biogradsku goru morate posjetiti u junu, jer sa preko dvije hiljade vrsta biljaka predstavlja pravi tepih od poljskog cvijeća. Staze okružene šumama i snijegom prekrivenim vrhovima su svuda na sjeveru Crne Gore“, navela je Barel.

Posebno opisuje put od Prijestonice Cetinje do Bokokotorskog zaliva, koji vodi preko serpentina, sa kojih se, kako kaže Barel, pruža jedinstven pogled na strme planine koje umedi podnožju izgledaju kao da izviru iz mora. Za Kotor kaže da je riznica UNESCO-a, a oduševljenje je izazvao i specifičan spoj raznih kultura u svim gradovima na primorju Crne Gore.

Sa preko 58 hiljada čitalaca po štampanom izdanju, National Geographic Traveller predstavlja jedan o najuticajnijih magazina iz oblasti putovanja u Velikoj Britaniji. To potvrđuje i činjenica da je dobitnik brojnih priznanja, uključujući i Best Consumer Holiday Magazine na British Travel Awards 2019, 2017, 2015 i 2014.

U januaru će priča biti objavljena i na portalu nationalgeographic.co.uk, koji bilježi oko 33.000 pratilaca i 10 miliona pregleda stranice godišnje, dok se četvrtina tog broja pregleda odnosi na odjeljak o putovanjima.

Ovaj članak je nastavak dobre saradnje NTO sa svjetskim liderom u geografiji, kartografiji, istraživanju i putovanjima, National Geographic Traveller na planu pozicioniranja Crne Gore kao atraktivne turističke destinacije.

“Podsjećamo da je ovaj magazin Crnu Goru svrstao u jednu od sedam najprivlačnijih destinacija na svijetu za porodična putovanja u prošloj godini. U članku Najbolje od svijeta: sedam nezaboravnih porodičnih putovanja za 2021. i dalje Crna Gora, kao druga na listi Best of the World 2021, rame uz rame, stoji uz destinacije kao što su Japan, SAD, Kanada i Velika Britanija”, navodi se u saopštenju.

Pored NTO studijske posjete novinarke i fotografa ovog magazina dale su i strateški partner NTO – agencija Gold Travel i HG Budvanska rivijera, lokalna turistička organizacija Kotora, Kolašina, Žabljaka, Bara, Budve, Tivta, Cetinja i Podgorice, hotel Casa di Pino, Cue Podgorica, The Chedi Luštica Bay, Explorer DMC, Plantaže 13. jul, Montenegro Stars, Lipska pećina i Nacionalni parkovi Crne Gore.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS