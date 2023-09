NTO ugostila predstavnike medija iz Luksemburga

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna turistička organizacija (NTO) ugostila je u periodu od 16. do 19. septembra predstavnike prestižnih medija iz Luksemburga.

U pitanju su popularni dnevni list Luxemburger Wort, čiji dnevni tiraž iznosi 50 hiljada primjeraka, zatim Reesen magazin za putovanja, nedjeljnik Revue, dnevne novine L’Essentiel koje se štampaju u tiražu od preko 70 hiljada primjeraka, kao i predstavnicu luksemburškog turoperatora ULT, koji su imali priliku da se upoznaju sa prirodnim i kulturnim znamenitostima crnogorskog primorja.

Tokom boravka u destinaciji, obišli su Skadarsko jezero, Bar, Herceg Novi, Perast, Kotor, kao i Budvu, Lušticu i Porto Montenegro.

Novinar magazina Reesen, Maurizio Maffei, kazao je da za nekoga ko je rođen sa druge strane Jadranskog mora, ovo je bila sjajna prilika da se upozna sa ovim dijelom obale i uživa u divnim zalascima sunca na moru.

„Uvijek je lijepo posjetiti primorje, ali mislim da se pravi biser ove zemlje krije u planinama, daleko od uobičajenih turističkih tura. Preporučujem svima da dođu, angažuju vodiča i otkriju ovaj biser“, kazao je Maffei.

Magazin Reesen ima svoje elektronsko i štampano izdanje sa tiražom od deset hiljada primjeraka.

Novinari su imali priliku da se uvjere u raznolikost koju nudi naša obala, da obiđu djelove Starog grada u Baru, Herceg Novom, Budvi i Kotoru, ali i da se upoznaju sa ponudom savremenih dijelova primorja, poput Luštice i Porto Montenegra.

Novinar nedjeljnog magazina Revue, Jérôme Beck, kazala je da je prvi put u Crnoj Gori i da joj se najviše sviđa priroda.

“Svidjelo mi se. Prvi dan smo čitav dan proveli u prirodi, vozili se brodom, okruženi planinama. Prva dva dana programa su na mene ostavila najjači utisak, zbog predivnog Skadarskog jezera i posjete selu Žlijebi”, rekao je Beck, koji će reportažu iz Crne Gore na pet strana objaviti na proljeće naredne godine.

Sa sličnim razmišljanjem iz Crne Gore odlazi i predstavnica ULT-a, na koju su naši nacionalni specijaliteti i ljubazni domaćini, ostavili takav utisak da je poželjela da svako to doživi, što je sada lako kada postoji direktna avio konekcija sa Tivtom i Podgoricom.

Predstavnica turoperatera ULT, Lydia Heinisch, kazala je da su njeni utisci zaista sjajni.

„Ranije sam imala priliku da posjetim okolne države, a sada da se uvjerim koliko je Crna Gora posebna. Ova predivna priroda, veličanstvene planine i čiste rijeke su nešto što svako treba da posjeti. Osim toga, hrana i vino su veoma ukusni, a svi mještani su gostoljubivi. Veoma je važno i to što su cijene ovdje pristupačne i nije skupo kao u ostatku Evrope. Zato, hajdemo svi u Crnu Goru!”, poručila je Heinisch.

Pored NTO, posjetu su podržali Nacionalni parkovi Crne Gore, lokalne turističke organizacije Bara, Budve, Herceg Novog i Kotora, hotel Cue, hotel Splendid, The Chedi Luštica Bay i Porto Montenegro.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS