NTO prvi put na Glenaki Media Workshopu u Briselu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna turistička organizacija (NTO) prvi put učestvuje na događaju Glenaki Media Workshop u Briselu, koji okuplja influensere, blogere i predstavnike medija iz zemalja Beneluksa.

„Riječ je o jednom od najznačajnih događaja koji okuplja oko 130 influensera, blogera i predstavnika medija. Cilj učešća na ovom događaju je uspostavljanje kontakata i dobre saradnje sa medijima i influenserima, kako bi Crna Gora postala vidljivija na ovom tržištu“, navodi se u saopštenju.

Organizatorka događaja, Birgit Defoort, navela je da je za Crnu Goru veoma važno učešće na ovakvom događaju u cilju bolje saradnje sa belgijskim medijima.

“Zadovoljstvo je organizovati 16. po redu događaj koji okuplja 23 partnera, 130 novinara, influensera i blogera. Veoma smo srećni što ste ovdje i mislim da su belgijski mediji zainteresovani za Crnu Goru, zato što uvijek žele da otkriju neke manje poznate destinacije”, kazala je Defoort.

Predstavnice NTO održale su preko 30 sastanaka, te je tom prilikom iskazano izuzetno veliko interesovanje za našu zemlju.

Kreatorka bloga Daymaker Travel, Lien Verwimp, istakla je da Crna Gora posjeduje netaknutu ljepotu i da bi je rado promovisala u raznim časopisima.

Prema njenim riječima, članci o Crnoj Gori bi bili zanimljivi belgijskim čitaocima.

Novinar i urednik magazina Sportslive, Patrick van Gansen, poručio je da je Crna Gora jedna od najljepših zemalja u Evropi.

“Već sam bio u Crnoj Gori i zaista mislim da je to jedna od najljepših zemalja u Evropi. Bokokotorski zaliv me posebno oduševio i tamo sam napravio fotografije kao sa razglednice. Sa zadovoljstvom ću svakome preporučiti da posjeti Crnu Goru”, naveo je Van Gansen.

Bloger i fotograf Ben Deleu dijeli mišljenje da je Crna Gora, udaljena samo dva i po sata direktnim letom, idealna destinacija za ljude iz Belgije.

“Posjetio sam Crnu Goru prije nekoliko godina i zaista je predivno. Posebno me oduševilo što se kolima za veoma kratko vrijeme može obići primorje i sjever. Nadam se da će Crna Gora imati dosta uspjeha na ovom događaju i da će privući što više turista iz Belgije”, rekao je Deleu.

Predstavnica NTO, Simona Perović, rekla je da Belgija za nas predstavlja važno tržište, te da je ovaj događaj bio prilika da predstavimo raznovrsnu ponudu Crne Gore i ostvarimo značajne kontakte.

“Održali smo preko 30 sastanaka sa influenserima, blogerima i predstavnicima medija koji su zainteresovani da promovišu našu zemlju kao turističku destinaciju. Jako je bitno biti prisutan u medijima, naročito kada interesovanje za Crnu Goru kao turističku destinaciju postaje sve veće“, navela je Perović.

Iz NTO je saopšteno da je tokom prethodne godine u Crnoj Gori boravilo oko 23 hiljade turista iz Belgije, koji su ostvarili preko 80 hiljada noćenja. A ako se uzme činjenica da je 2021. godine u Crnoj Gori boravilo svega oko 11 hiljada gostiju sa ovog tržišta, evidentan je rast od 107 odsto u broju turista.

Uspostavljanjem direktne linije na relaciji Brisel – Podgorica svakog ponedjeljka i četvrtka od 26. marta do 28. oktobra, avio-kompanija Ryanair stvorila je uslove za generisanje većeg turističkog prometa sa ovog tržišta.

„Od 12. maja sa Belgijom će nas povezivati i avio-kompanija TUIFly koja će imati letove ponedjeljkom i petkom, što predstavlja dobru priliku za Crnu Goru kao njihovo potencijalno turističko odredište tokom ljetnje turističke sezone“, zaključuje se u saopštenju.

