NTO potpisala Memorandum o saradnji sa turističkim organizacijama BiH i Srbije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna turistička organizacija (NTO) potpisala je Memorandum o saradnji sa turističkim organizacijama Bosne i Hercegovine (BiH) i Srbije.

“Tokom učešća na Međunarodnoj berzi turizma ITB u Berlinu, NTO je potpisala Memorandum o saradnji sa turističkim organizacijama Srbije i BiH, pod pokroviteljstvom Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID)”, navodi se u saopštenju.

Memorandum su potpisali direktorica NTO-a Ana Tripković Marković, Vesna Hasanović ispred Turističke zajednice Kantona Sarajevo, Marija Vukoja ispred Turističkog klastera Hercegovina, direktor Turističke organizacije Republike Srpske Miodrag Lončarević, direktorica Nacionalne turističke organizacije Srbije Marija Labović i Ibrahim Osta ispred USAID-a.

„Potpisani sporazum ima za cilj unapređenje saradnje radi veće vidljivosti i atraktivnosti destinacija, te njihovog boljeg pozicioniranja na značajnim tržištima“, navodi se u saopštenju NTO-a.

Tripković Marković je navela da će se takvim gestom produžiti saradnja i povećati vidljivost turističkih destinacija potpisnica na međunarodnim tržištima.

„Kroz ovaj Memorandum imaćemo priliku da razmjenjujemo dobre prakse i da razvijamo najbolje turističke proizvode, što će sve zajedno biti prilika da budemo više vidljivi na brojnim tržištima“, poručila je Tripković Marković.

Labović je istakla da je od izuzetne važnosti unapređenje regionalne povezanosti, a posebno kod promocije na udaljenijim tržištima.

„Prepoznali smo ovo kao veliku priliku i želim se zahvaliti na ovoj inicijativi. Rekla bih da smo mi spoj istoka i zapada, tradicionalnog i modernog, i to se odnosi na sve tri naše zemlje. U tom smislu, možemo reći da je Balkan zaista mističan, jer ima puno turističkih proizvoda koji tek trebaju biti otkriveni“, poručila je Labović.

Iz NTO-a su objasnili da će Memorandum uspostaviti okvir za saradnju, te maksimalizovati učinak zajedničkih marketinških aktivnosti s ciljem povećanja vidljivosti zemalja.

S obzirom na to da je turizam ključni sektor za ekonomski razvoj Crne Gore, BiH Bosne i Srbije, neophodno je da ove tri zemlje sarađuju i koordiniraju svoje promotivne aktivnosti, kako bi zajedno predstavljale konkurentnu destinaciju na globalnom tržištu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS