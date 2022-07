Novinarka iz Škotske impresionirana ljepotama crnogorskog primorja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna turistička organizacija (NTO) ugostila je novinarku Rebeku Hej iz Škotske koja boravi u studijskoj posjeti Crnoj Gori u periodu od 17. do 31. jula.

Kako je saopšteno iz NTO, novinarka eminentnih medija iz Škotske i Velike Britanije: “The Herald”, “The Press and Journal”, “Junior magazine” i “Our Man On The Ground Travel”, tokom boravka u destinaciji uživala je u prirodnim ljepotama crnogorskog primorja i upoznala se sa bogatim kulturnim nasljeđem.

“Moju porodicu i mene su u Crnoj Gori dočekali sunčani osmijesi i prelijepe plaže sa kojih se otvara pogled na beskrajno prostranstvo. Kada to kažem, posebno mislim na Ulcinj koji sa svojim plažama, kristalno plavim morem i okolinom čini primjer nestvarne ljepote. Moram izdvojiti i Budvu, koja me impresionirala prirodom, svojim dinamičnim duhom i naravno dobrom zabavom”, kazala je Hej.

Iz NTO su rekli da je vožnja brodićem kroz Nacionalni park Skadarsko jezero omogućila Hej da vidi brojna arheološka nalazišta, tvrđave, pelikane i netaknutu prirodu, a tom prilikom posjetila je i Virpazar gdje je uživala u degustaciji vina i domaćih proizvoda.

“Pet dana od dolaska istražujemo ovu divnu zemlju, od prelijepe plaže ispred Azul Beach Resort-a do mirnog putovanja Skadarskim jezerom koje je prekriveno lokvanjima sa krupnim bijelim cvjetovima. Osim toga, na mene su utisak ostavili i mještani koji su svojim gostoprimstvom učinili ovu posjetu još ljepšom”, kazala je Hej.

Tokom boravka u destinaciji, Hej će sa porodicom obići i Stari Bar sa dugom i burnom istorijom, kao i Staru maslinu koja predstavlja simbol ovog grada.

“Ima toliko toga da se vidi u ovoj toploj zemlji i radujemo se istraživanju starog i novog grada Bara, kulturnog Kotora i modernog Tivta. Veliko hvala Nacionalnoj turističkoj organizaciji Crne Gore na pomoći u istraživanju njihove divne zemlje”, poručila je novinarka iz Škotske.

U narednim danima Hej će sa porodicom nastaviti obilazak crnogorskog primorja, u okviru kojeg će uživati u jedinstvenoj arhitekturi Starog grada Kotora, baroknog Perasta, kao i u jedinstvenoj ljepoti ostrva Gospa od Škrpjela.

“Pored NTO, svoju podršku u organizaciji posjete novinarke, dale su i lokalne turističke organizacije Kotora i Bara, hoteli “Azul Beach Resort” i “Stara čaršija”, kao i strateški partneri “Gold travel” i HG “Budvanska rivijera””, kaže se u saopštenju.

