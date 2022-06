Novinari iz Slovenije u studijskoj posjeti Crnoj Gori

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna turistička organizacija (NTO) domaćin je predstavnicima poznatih medija iz Slovenije, koji od petka borave u Crnoj Gori.

Riječ je o predstavnicima eminentnih slovenačkih medija Večer mediji, Reporter, Siol.net i Primorske novice, koji su kroz aktivnosti predviđene programom putovanja predstavili svojoj publici prirodne ljepote primorja Crne Gore.

Novinarka dnevnih novina Večer mediji, Vida Božićko, pohvalila je gostoljubivost crnogorskog naroda, koji ih je srdačno dočekao i ugostio.

„Učinili su da se svi osjećamo kao kod kuće i na tome sam im itekako zahvalna. Osim toga, naš program putovanja je bio izuzetno bogat i u prethodna dva dana smo obišli brojna mjesta na primorju“, kazala je Božićko.

Novinari iz Slovenije su prethodnih dana imali priliku da obiđu Herceg Novi, Tivat, Bar i Budvu gdje su uživali u panoramskom posmatranju, kao i Kotor koji je zbog jedinstvene kombinacije srednjovjekovne atmosfere, arhitekture i prirodnih ljepota izazvao pozitivne impresije.

„Na mene je definitivno poseban utisak ostavilo krstarenje Bokokotorskim zalivom, tokom kojeg smo posjetili očaravajuća mjesta. Kristalno more, priroda koja oduzima dah, bogata ponuda i velikodušnost mještana je ono što me privlači da ponovo posjetim crnogorsko primorje“, poručila je Božićko.

Predstavnici poznatih medija su imali priliku da obiđu i selo Godinje, te uživaju u ukusima domaćeg sira, pršuta, kao i degustaciji vina u vinariji Garnet.

Novinar nedjeljnika Reporter, Marko Medvešek je oduševljen zanimljivom istorijom tog mjesta, gdje bi mogao i sam da živi.

„Oduševljen sam svim gradovima na primorju koje smo obišli, posebno prirodnim ljepotama Kotora i zanimljivom istorijom Perasta. Takođe, na mene je najjači utisak ostavilo fantastično selo Godinje gdje smo degustirali domaće lokalno vino. To mjesto koje predstavlja kombinaciju prošlog vremena i prirodnih ljepota me jednostavno mami, mogao bih tamo da živim sam“, rekao je Medvešek.

Pored NTO, podršku u organizaciji posjete medija iz Slovenije dale su i lokalne turističke organizacije Bara, Budve, Tivta, Kotora i Herceg Novog, Budvanska rivijera, Luštica bay i strateški partneri Montenegro car i Air Montenegro.

