Novi Zakon o energetici velika šansa za građane

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U toku je procedura donošenja novog Zakona o energetici u koji će biti transponovana direktiva EU koja se odnosi na zajednička pravila za funkcionisanje unutrašnjeg tržišta električne energije, saopštio je resorni ministar, Saša Mujović.

„Sa zadovoljstvom ističemo da je tokom javne rasprave primljeno više od 300 komentara na tekst zakona, što dovoljno govori o njegovom značaju, transparentnosti procedure i zainteresovanosti javnosti”, saopštio je Mujović.

On je naveo da je taj zakon iz kategorije fundamentalnih, te da je posebno važan s aspekta povezivanja crnogorskog tržista električne energije sa evropskim.

Zakon, kako se dodaje, pruža brojne benefite za građane i preduzeća, jer im se omogućava da troše, skladište ili prodaju električnu energiju, kao i da učestvuju u programima pružanja usluga koji utiču na fleksibilnost elektroenergetskog sistema.

„Drugim riječima, građani će moći dobrovoljno da odustanu od potrošnje električne energije u nekim momentima, kada u sistemu postoji manjak energije, i da im takvo djelovanje bude plaćeno”, kazao je Mujovć.

Takođe, zakon prepoznaje dinamičke cijene električne energije, umjesto fiksnih cijena.

“Naime, cijena električne energije zavisi od cijene na tržištu, koje variraju tokom dana, pa se može pokazati da je ekonomski isplativije da građani plaćaju različitu cijenu energije tokom dana”, dodao je Mujović.

Zakonom se, kako se precizira, definiše pojam “energetskog siromaštva” i mehanizmi koji su na raspolaganju državi u zaštiti ranjivih kategorija stanovništa.

Osim ovog zakona, ubrzo će se na javnoj raspravi naći i novi Zakon o prekograničnoj razmjeni električne energije i prirodnog gasa, čijim usvajanjem će se zaokružiti transponovanje cjelokupnog paketa propisa Energetske zajednice.

“Na taj način će naše zakonodavstvo u oblasti energetike biti usklađeno sa pravnom tekovinom EU”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS