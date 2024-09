Novi strateški partneri za inovacije u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kompanija One i Inovaciono-preduzetnički centar Tehnopolis, potpisali su Memorandum o strateškoj saradnji u okviru Dana nauke i inovacija, čime je ozvaničeno partnerstvo koje ima za cilj podršku razvoju inovacija, start-up kompanija i digitalne transformacije u Crnoj Gori.

Iz Tehnopolisa je saopšteno da taj Memorandum predstavlja temelj za dugoročnu saradnju između jedne od vodećih telekomunikacionih kompanija u zemlji i ključne institucije za inovacije i preduzetništvo, sa ciljem jačanja crnogorskog inovacionog ekosistema.

Izvršni direktor IPC Tehnopolis, Đorđije Malović, istakao je značaj ovog partnerstva za razvoj inovacija u zemlji.

“Predstavlja mi posebnu čast što smo se danas okupili ovim povodom u Nikšiću, u Inovaciono-preduzetničkom centru Tehnopolis. Drago mi je da smo za partnera izabrali i da su nas za partnere izabrali prijatelji iz kompanije One Crna Gora, koja je prepoznata kao neko ko na jedan obziran, smjeran, što znači i zdrav način pomaže unapređenju cjelokupnog društvenog okvira. Nadam se da ćemo zajedničkim snagama uspjeti da to uradimo i sa inovacionim ekosistemom Crne Gore”, rekao je Malović.

On je naveo da je pred njima dosta projekata i zajedničkih akcija, a jedan od prvih je nacionalna platforma, predakceleracijski program za razvoj start up-ova u Crnoj Gori – BoostMeUp, koji IPC Tehnopolis po četvrti put sprovodi, a ove godine zajedno sa kompanijom One.

“Siguran sam da je to samo početak, da nas očekuje dosta dobrih stvari,” kazao je Malović.

Izvršni direktor kompanije One, Branko Mitrović, rekao je da je potpisivanje Memoranduma o strateškoj saradnji sa Tehnopolisom, koji već godinama zauzima centralnu ulogu u razvoju inovacija i preduzetništva u Crnoj Gori, izuzetno značajno za kompaniju One.

“Ovo partnerstvo predstavlja konkretan korak ka cilju da postanemo ključni pokretač digitalne transformacije, ne samo u Crnoj Gori, već i u regionu“, rekao je Mitrović.

Partnerstvo sa IPC Tehnopolis omogućava kompaniji One pristup talentima, resursima i inovativnim idejama, koje će dodatno unaprijediti njihov poslovni razvoj. Kroz ovu saradnju, kompanija One će aktivno podržavati start-up zajednicu u Crnoj Gori i ulagati u razvoj novih tehnoloških rješenja koja će unaprijediti poslovne procese, kao i šire društvo.

Jedan od prvih konkretnih koraka u ovom partnerstvu je podrška kompanije One programu BoostMeUp, čiji je cilj da pruži potrebne resurse i ekspertizu mladim preduzetnicima i start-upovima, omogućavajući im da razviju konkurentne proizvode i usluge.

„Kroz našu podršku programu BoostMeUp, zajedno ćemo identifikovati i razvijati inovativna rješenja koja su aktuelna danas, dok će istovremeno postaviti standarde za budući razvoj. Na ovaj način ćemo kreirati nove proizvode, usluge i tehnološke platforme koje će unaprijediti tržište u Crnoj Gori i šire“, dodao je Mitrović.

Memorandum o saradnji predviđa niz zajedničkih aktivnosti u narednim godinama, uključujući razvoj novih tehnoloških rješenja, organizaciju radionica i događaja, kao i intenzivnu podršku start-upovima kroz mentorstvo i zajedničke projekte.

Kroz ovu saradnju, kompanija One će imati priliku da testira i razvija nova rješenja u inovativnom okruženju IPC Tehnopolis, što će omogućiti bržu implementaciju novih tehnologija i digitalnih usluga na crnogorskom tržištu.

Jedan od ključnih ciljeva ovog strateškog partnerstva je jačanje veza između poslovnog sektora i inovacionih centara kako bi se ubrzala digitalna transformacija i stvorili uslovi za dugoročni ekonomski rast. Fokus će biti na razvoju domaćih talenata i podršci inovativnim idejama koje mogu dovesti do kreiranja novih proizvoda i usluga na regionalnom i globalnom nivou.

Partnerstvo između kompanije One i IPC Tehnopolis nije samo kratkoročna inicijativa, već predstavlja dugoročnu viziju digitalne budućnosti Crne Gore, gdje tehnologija i inovacije postaju ključni pokretači društvenog i ekonomskog napretka.

